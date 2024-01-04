شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يوجه بسرعة انتهاء أعمال المبنى الجديد بالأورمان التجريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الخميس، المبنى الجديد (تحت الإنشاء) بمدرسة الأورمان التجريبية لغات التابعة لإدارة الدقى التعليمية، وذلك بحضور هالة كمال مدير عام الإدارة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للارتقاء بالعملية التعليمية، وتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية بمدارس تعليم الجيزة.

ووجه مدير المديرية بسرعة الانتهاء من أعمال المبنى وتجهيزه حتى يتم الاستفادة منه مع بداية العام الدراسى الجديد، وإزالة أى معوقات تعطل عملية التنفيذ.

يُذكر أن المبنى الجديد يتكون من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، ويحتوى على فصول رياض أطفال وفصول دراسية للمراحل، وسيساهم فى تقليل الكثافة داخل المدرسة، واستيعاب عدد أكبر من أبنائنا الطلاب.

يُذكر أن أشرف سلومة وكيل مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، شهد مؤخرًا تسليم 65779 تابلت للصف الأول الثانوى العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة، تمهيدًا لتسليمها للطلاب خلال أيام بمدارس التعليم الثانوى العام.