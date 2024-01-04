شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى و"الشيوخ الأمريكى" يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدًا أمريكيًا يضم كلًا من السيناتور "كريستوفر فان هولين" والسيناتور "جيفري ميركلي"، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكى، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.





• يأتى اللقاء فى إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لاسيما فى ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة، وخاصة فى قطاع غزة.

• حرص الجانب الأمريكى على الاستماع إلى رؤية الرئيس للسياق العام للوضع الحالى التى تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح.

• جدد الجانبان خلال الاجتماع الرفض القاطع لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع فى المنطقة عموماً.

• أشاد الجانب الأمريكى بالدور التاريخى الذى تقوم به مصر فى هذا الخصوص وبمساعيها الدؤوبة الراهنة كقوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية.