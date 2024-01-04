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شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تكرم البابا تواضروس الثانى لجهوده الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
ويعتبر قداسة البابا تواضروس الثانى واحداً من أبرز الرجال الذين سيذكرهم التاريخ لمواقفه الوطنية عقب ثورة 30 يونيو عام 2013 والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، حيث قال جملته المشهورة "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن"، بالإضافة إلى الدور الكبير الذى تلعبه الكنيسة القبطية في دعم الدولة المصرية في العديد من المبادرات، ومنها حياة كريمة وتكافل وكرامة وجهود الكنيسة في تنمية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية لدى أقباط المهجر عبر رعايتهم وزيارتهم المختلفة.
وجاء التكريم على هامش حوار الخليج 365 مع قداسة البابا تواضروس الثانى، والذى تناول القضية الفلسطينية وملف المواطنة في مصر آخر 10 سنوات وذكريات الطفولة وتطورات قانون الأحوال وذكريات تجليسه ووفاة البابا شنودة الثالث والعنف والصراعات في العالم والحب والأسرة والتنشئة المجتمعية.
تكريم الخليج 365 للبابا تواضروس الثانى
جانب من تكريم البابا تواضروس
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