أخبار مصر

عدد خاص من ”الخليج 365” بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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شكرا لقرائتكم خبر عن عدد خاص من ”الخليج 365” بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

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القاهرة - سامية سيد -  
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نجوم قبطية فى سماء السياسة المصرية.. المسيحيون حاضرون بقوة فى مسيرة النضال أيام الاحتلال وبعد الاستقلال.. والذاكرة الوطنية تحتفظ بأسماء لامعة فى محطات مهمة من عمر الوطن

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معمودية الفن.. أرواح وديعة ومواهب بديعة.. رموز معجونون بالمحبة والإبداع يُشكلون نسيجا لامعا فى هوية مصر.. يوسف شاهين وسناء جميل يصلان للقمة وآدم حنين حفيد الفراعنة ولويس عوض دعوة للتفكير الدائم

 

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يوسف شاهين

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رؤساء فى قاعة القداس.. جمال عبد الناصر شاركهم المناسبات.. والسيسى أول رئيس يحضر قداس الميلاد.. والسادات «زيارة واحدة».. ومبارك يكتفى بالبرقيات.. والمعزول مرسى «عداوة مُضمرة»

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الرئيس السيسي فى القداس

 

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الرئيس السيسي فى القداس

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جواهر المسيحية فى كفوف مصر.. قرابة 90 موقعا قبطيا تُزين قائمة الآثار المصرية وتزيد بركة أم الدنيا.. أديرة وكنائس ومتاحف ومقتنيات شديدة الأهمية والثراء والقيمة الروحانية

 

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شرف الكرازة نعبد الله ونُقدّس الوطن.. وطنية الكنيسة القبطية عبر العصور.. ثبات فى وجه الاحتلال ودفاع عن الهوية ورفض عروض الحماية ومحاولات الفتنة.. وأشهر مقولات بابا العرب: مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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