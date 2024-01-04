شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عدلى منصور يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب المستشار عدلى منصور خلال الاتصال عن خالص تهنئته لقداسة البابا والمسيحيين بالعيد والعام الميلادى الجديد، متمنيًا دوام التقدم والاستقرار لبلادنا مصر.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، يرافقها السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.