وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - قدم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وِأشار الفريق أول محمد زكى إلى أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح يمثل إحياء لقيم المحبة والتسامح والسلام التى دعت إليها الشرائع السماوية لنشر الخير على الأرض ونبذ التطرف، معرباً عن اعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة من الأقباط الذين يؤدون مهامهم الوطنية للحفاظ على تراب هذا الوطن وصون أمن شعبه العظيم، ومؤكداً أن مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب وموطناً للأديان ورمزاً للتماسك والتسامح والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل.

من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثانى الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة، مؤكداً على وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه الوطن وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، متمنياً دوام التوفيق لمصرنا الغالية وقواتها المسلحة الباسلة التى ستظل دائماً درعاً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها.