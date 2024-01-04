رئيس البنك الأهلى: طرح شهادتى ادخار بعائد 23.5% و27% لمدة عام

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـ الخليج 365، إن البنك الأهلى المصرى قرر طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.

ويبدأ غدا الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1فبراير 2024 صرف قيمة شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار، وبدء موعد استحقاها اعتبارا من غد الجمعة، والتى بلغت حصيلة طرحها العام الماضى 460 مليار جنيه.

وأصدر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.

وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.