شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مصر للطيران 2023.. توسعة شبكة الخطوط الجوية وزيادة أسطول الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الشركة الوطنية مصر للطيران خلال عام 2023 خطة طموح لتوسعة شبكة خطوطها، حيث تم فتح خطوط وأسواق جديدة وإعادة تشغيل عدد من الخطوط التى توقفت فى أثناء جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة أسطول الطائرات وانضمام طائرات جديدة، بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية.

وقامت مصر للطيران بتشغيل أول رحلة دولية من مطار سفنكس الدولي إلى مطار ألميريا بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320ne لنقل أعضاء مجلس إدارة إتحاد ألميريا الرياضي بإسبانيا.

وانطلقت أولى رحلات مصر للطيران الجوية من مطار القاهرة الدولى متجهة إلى دكا عاصمة بنجلاديش، وتم طرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على رحلتها الأولى فى الذهاب والعودة تشجيعًا للمسافرين على هذا الخط الجديد.

واستقبل مطار القاهرة الدولي أولى رحلات مصر للطيران قادمة من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط، حيث تقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة ونيوجيرسي – أيام السبت والإثنين والأربعاء، وتشجيعًا من مصر للطيران للخط الجديد منحت الشركة 1000 ميل إضافى على أول رحلة إلي مطار نيوارك ليبرتي بنيوجيرسي لأعضاء برنامج المسافر الدائم.

وشهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وغاريث بايلي السفير البريطانى بالقاهرة مراسم انطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على طراز طائرتها البوينج 800 B737، وبتشغيل خط مانشستر سيصبح اٍجمالى عدد رحلات شركة مصر للطيران إلى المملكة المتحدة (20) رحلة أسبوعيًا بواقع (14) رحلة إلى لندن و(5) رحلات إلى مانشستر ورحلة من الاقصر الى مطار هيثرو بلندن.

وفي ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند، أقلعت أولي رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، حيث تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.

وانطلقت أولى رحلات مصر للطيران الناقل الوطني المباشرة إلى مدينة بورسودان وعلى متنها 120 راكبا، حيث قامت سلطات المطار بالسودان باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه للترحيب بتشغيل هذا الخط الهام وذلك بعد فتح المجال الجوى لشرق السودان.

وشهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وهيروشي أوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، مراسم الاحتفال بإعادة انطلاق أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار ناريتا –بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات في أعقاب تداعيات جائحة كورونا.

وأقلعت أولي رحلات الناقل الوطنى مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9، وعلي متنها 234 راكبا، ومن المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومى الثلاثاء والخميس، وذلك فى إطار خطتها التوسعية نحو زيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم.

وقامت مصر للطيران الناقل الوطنى بإضافة نقطة جديدة لشبكة خطوطها الجوية المنتشرة حول العالم فيما يقرب من 35 دولة، حيث تم تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة / شنغهاي بالصين بطائرة من طراز بوينج 300-777 وذلك بواقع ثلاثة رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وتسلمت شركة مصر للطيران للشحن الجوى طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي، حيث تعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز800SF B737-.

وشهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني مراسم احتفال الناقل الوطني مصرللطيران باستلام أولى طائراتها من طراز إيرباص A321 NEO لتكون أولى شركات الطيران داخل قارة أفريقيا التيٍ تضم هذه الطراز إلى أسطولها.

وأعلنت مصر للطيران عن انضمام الطائرة السابعة من طراز B787-9 دريم لاينر والمعروفة باسم طائرة الأحلام لأسطول الناقل الوطنى مصر للطيران وذلك ضمن صفقة شراء 8 طائرات من طراز B787-9، على أن تنضم الطائرة الثامنة والأخيرة للأسطول في عام 2024.