شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يطالب ببدء مسار جاد للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدًا أمريكيًا يضم كلًا من السيناتور "كريستوفر فان هولين" والسيناتور "جيفري ميركلي"، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكى، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة، وخاصة في قطاع غزة، حيث حرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية الرئيس للسياق العام للوضع الحالي، التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولى للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

بنك مصر يقرر طرح شهاداتى ادخار بعائد 23.5% و27%

قرر بنك مصر طرح شهادتي ادخار، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف فى نهاية المدة بعد عام واحد.

يبدأ غدا الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1 فبراير 2024 صرف قيمة شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار، وبدء موعد استحقاها اعتبارا من غد الجمعة، والتى بلغت حصيلة طرحها العام الماضى 460 مليار جنيه.

وأصدر بنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023

رئيس البنك الأهلى: طرح شهادتى ادخار بعائد 23.5% و27% لمدة عام

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـ الخليج 365، إن البنك الأهلى المصرى قرر طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.

ويبدأ غدا الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1فبراير 2024 صرف قيمة شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار، وبدء موعد استحقاها اعتبارا من غد الجمعة، والتى بلغت حصيلة طرحها العام الماضى 460 مليار جنيه.

وأصدر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.

البابا تواضروس: نسعى لقانون أحوال شخصية موحد لكل المسيحيين فى مصر

قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة يوجد بها مجلس يسمى المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية، وهذا المجلس هو المسئول عن موضوعات الانفصال أو بطلان الزواج، وكان مسئول عن هذا المجلس الأنبا بولا مطران طنطا وكان يزور العالم أجمع ويبذل مجهود فوق الوصف، لذلك قسمت الكنيسة المجلس إلى 6 مجالس إقليمية فأصبح هناك مجلس في أمريكا ومجلس في أووربا ومجلس لأسيا وأستراليا و 3 مجالس داخل مصر فى وجه بحرى وإسكندية ومجلس للقاهرة ومجلس للصعيد.

وأضاف قداسة البابا خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الكنيسة تسعى لأن يكون كل المسيحيين فى مصر لهم قانون واحد وهذا الأمر أخذ مجهود كبير فالكنيسة الكاثوليكية رئاستها خارج مصر فى روما، والكنائس البروتستانتية موجودة حول العالم، والكنيسة القبطية رئاستها فى مصر، ومثال على ذلك الكنيسة الكاثوليكية لا يوجد في ألفاظهم كلمة طلاق، ولذلك أخذ مناقشة قانون الأحوال الشخصية وقت طويل ليتم تقديمه في شكل قانون واحد، وتم الاتفاق على أن بعض النقاط يسرى عندها أن هذا البند لا يسرى على الكاثوليك أو هذا البند يهم الأرثوذكس والكاثوليك ولا يهم البروتستانت.

شبورة غداً وطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى فى القاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

ومتوقع أيضا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.





محمد دحلان: أقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرفضه تهجير أهل غزة

قال القيادى الفلسطينى البارز فى حركة فتح محمد دحلان فى لقائه على قناة "المشهد"، أريد أن أقدم شكر جزيل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصيا لانه رفض الهجرة الجماعية لأهل غزة.

وأضاف دحلان ردا على وجوب محاسبة حركة حماس، أن الوقت الحالى ليس وقت المحاسبة .

وقال نحن لدينا القدرة على التعايش مع المآسي ولكن اسرائيل لا تستطيع، ورغم إني لا أنكر أن حجم النكبة كبير والخسائر كبيرة ولا استطيع أن أوفر ماء أو خبر في قطاع غزة ولكن لا افكر فى من يكون المسؤل عن الوضع.

الاحتلال الإسرائيلى يعترف بإصابة 44 جنديا فى معارك غزة خلال 24 ساعة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 44 جنديا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى على ضرورة الوقف الشامل لإطلاق النار فى قطاع غزة لفتح المجال أمام التعامل مع جذور الصراع وبدء إجراءات التعافى الإنسانى.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس ، لعضوي مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور "كريس فان هولن" والسيناتور" جيف ميركلي".