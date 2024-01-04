شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى ضرورة بدء مسار جاد لتسوية قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة بدء "مسار جاد" بإجماع دولى للتسوية "العادلة والشاملة" للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وذكرت وكالة "كونا" أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى اليوم الخميس، مع وفد أمريكى ضم عضوى مجلس الشيوخ كريستوفر هولين وجيفرى ميركلي، فى إطار "التشاور المستمر" بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما فى ضوء الأوضاع الإقليمية الحالية وخاصة فى قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس السيسى شدد - خلال اللقاء - على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح.

ومن جانبهم، أشاد الوفد الأمريكى بالدور "التاريخي" الذى تقوم به مصر فى هذا الخصوص وبمساعيها "الدؤوبة الراهنة" باعتبارها "قوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية كما جدد الجانبين خلال الاجتماع "الرفض القاطع" لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتأكيد على ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع فى المنطقة عموما "بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار" على المستويين الإقليمى والدولي.