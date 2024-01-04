شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية عن ملف الخليج 365 "عيد الميلاد": إلمام متميز بالشأن القبطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر على عدد الخليج 365 عن عيد الميلاد المجيد، قائلا: "إن الجريدة تلعب دورا مهما في الصحافة المصرية فى نقل الخبر سريعا، وكذلك الموضوعية في التعامل مع الخبر والدقة في التعامل مع الأحداث وشرح الأحداث الكنسية بشكل مبسط".

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الجريدة لديها عمق وتقوم بإلمام بالشأن القبطى فى مصر، وظهر ذلك بشكل مكثف في ملف عيد الميلاد المجيد، وكذلك اهتمامها بالشأن العام، مؤكدا أنها من المواقع التى يستند إليها ويرتكز لها.

وفى سياق متصل، أشاد الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بتحقيق الخليج 365 الاستقصائى الذى انفرد به حول ما يحدث فى فلسطين من جريمة سرقة الأعضاء البشرية للشهداء بعد قتل الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والنساء والأطفال، مشيرا إلى أن التحقيق كشف جريمة من جرائم عديدة يرتكبها فى حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها تتجاوز جرائم الحرب.

وأضاف أندريه زكى في تصريح خاص لليوم السابع: "نحن كبشر قبل أن نكون كشرقيين لدينا حرمة للموت فالأديان سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلام تتعامل بقدسية شديدة وخوف لموت الإنسان فأمثالنا الشعبية تقول إكرام الميت دفنه فما يحدث هو شر بكل معانيه والصمت حول هذا الشر.

وأوضح زكى أن سرقة الأعضاء البشرية نوع من غياب الإنسانية والشهيد يجب أن يتم التعامل معه بشكل يليق به أيا كان دينه أو انتماؤه أو وطنه".