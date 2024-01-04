شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم: عدد الخليج 365 عن عيد الميلاد تعبير عن المحبة والأخوة والتضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية على ملف عيد الميلاد بجريدة الخليج 365، قائلا: "اهتمام واضح ومحبة وأخوة صدور عدد خاص من جريدة الخليج 365 فيما يخص أعياد الميلاد المجيدة، والتي تمتد من 25 ديسمبر إلى يوم 7 يناير".

وذكر الأنبا باخوم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن عدد ملف عيد الميلاد المجيد ما هو إلا تعبير عن مدى المحبة والأخوة والتضامن بين كل أطراف وأنسجة الشعب المصرى، مضيفا: "وتبقى مصر الحبيبة بها رئتان إسلامية ومسيحية تتنفس بها وتنمو من أجل النمو والازدهار".

وتناول ملف عيد الميلاد بجريدة الخليج 365 تاريخ الكنيسة وباباوات الكنيسة الـ 118 وأجراس الكنيسة والزى الكهنوتى فى الأعياد والمناسبات والمواقف التاريخية لباباوات الكنيسة والكرازة المرقسية، وأقباط المهجر والرهبنة هدية مصر للعالم وتاريخ الطوائف المسيحية فى مصر وشهادات من قساوسة وشمامسة حول عيد الميلاد المجيد.