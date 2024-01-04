شكرا لقرائتكم خبر عن جحيم بالأسلحة المحرمة دوليا فى غزة.. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها الاعتداءات الوحشية من الاحتلال الإسرائلى تجاه الفلسطينيين تحت عنوان:" جرائم الاحتلال فى غزة.. جحيم بالأسلحة المحرمة دوليا.. ”الخليج 365” تكشف: قوات الاحتلال تستخدم مواد أقوى من النار تأكل الجلد وتُذيب اللحم وتخترق العظام وتحرق الأطفال أحياء.

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