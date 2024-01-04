شكرا لقرائتكم خبر عن القس رفعت فكرى عن عدد الخليج 365 بمناسبة عيد الميلاد: يدعم ملف المواطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط إن ملف الخليج 365 عن عيد الميلاد المجيد به جهد كبير مبذول، وهو ملف شامل مقالات وتحقيقات ومعلومات كنسية هامة جداً، بالإضافة إلى حوار خاص مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مقدما الشكر لـ"الخليج 365" على اهتمامه بالعيد وعلى تنوع المقالات والموضوعات بالجريدة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عدد عيد الميلاد تأكيد على المواطنة وتدعيم للمساواة لمشاركتها المسيحيين بعيدهم وأفراحهم وهذا شيء متميز ويحسب للجريدة، مقدما التحية والشكر لكل من شارك فى الملف وأعده وأخرجه.

وتناول ملف عيد الميلاد بجريدة الخليج 365 تاريخ الكنيسة وباباوات الكنيسة الـ 118 وأجراس الكنيسة والزى الكهنوتى فى الأعياد والمناسبات والمواقف التاريخية لباباوات الكنيسة والكرازة المرقسية وأقباط المهجر والرهبنة هدية مصر للعالم وتاريخ الطوائف المسيحية فى مصر وشهادات من قساوسة وشمامسة حول عيد الميلاد المجيد.