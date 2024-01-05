شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تفتح باب التقدم للعمل كرئيس كنترول بامتحانات الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الادارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالضوابط والشروط الخاصة بتلك الأعمال أسوة بالأعوام السابقة.

- الموانع العامة (طبقا للنشرة العامة رقم (1) لعام ۲۰۲۳ بشأن المواقع التى تحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات): الحرمان من أعمال الامتحانات الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق باعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- شروط خاصة بشأن من يندب، أو يكلف رئيس لجنة نظام مراقبة أو وكيل، ورئيس لجنة إدارة ار وكيلاً وطبقا للنشرة العامة رقم (۱) ۲۰۲۳) بشأن المواقع التى تحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات: لها من وظائف - الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

- أن يكون كل من رئيس اللجنة، وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادله ـ المعلمين معلم أول "على الأقل".

- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الخدمة المدنية الخاضعين للقانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۰۷ وتعديلاته فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين فى أعمال الامتحانات لاتقل عن ثلاث سنوات فى وظيفة اشرافيه داخل لجنة الإدارة اولينة ية وتقدير كفا النظام والمراقبة رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم (حجرة).

- توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل.

- ألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام.

- ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.

- ألا يكون لدية القارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

ثالثا ضوابط العمل: (لمن يندب أو يكلف رئيس لجنة نظام ومراقبة أو وكيل ورئيس لجنة إدارة ووكيل):

التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح إليه.

ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفنى المشرف على مدارس الثانوى العام التابعة للجنة وألا يكون من المحالين للمعاش قبل ۳۱ أغسطس من ذات العام.

وأوضحت الوزارة أنه يتم الإعلان من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة ومقرات اللجان عن فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة خلال الفترة بدءاً من يوم الخميس الموافق 4 يناير الجارى ٢وحتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲٤/١/١١ طبقا لما ورد بالبنود أولا وثانيا وثالثا ويقوم المرشح بالدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة وطبع استمارة الترشح والإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات العامة ومثله البيانات واعتمادها من جهة العمل مع إرفاق الآتى: (بيان حالة وظيفية يدوى حديث + صورة من بطاقة الرقم القومى + صورة شخصية صورة المؤهل + تحليل المقدرات + الشهادة القانونية + ومقترح التطوير) وتقدم جميع المستندات إلى الإدارة العامة للامتحانات.

- تشكل لجنة برئاسة رئيس عام الامتحان وعضوية كل من نائب رئيس عام الامتحانات والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات ورئيس الإدارة المركزية للأمن ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وعضوا منسقا يتم اختياره بمعرفة رئيس اللجنة تقوم اللجنة بتحديد موعد لعقد مقابلات للمرشحين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح ويتم أخطار المرشح فى حينه.

- إعداد استمارة تقييم للمرشحين موضحا بها الدرجات التى حصل عليها كل منهم أثناء عقد المقابلات الشخصية وترسل بيانات الذين وقع عليهم الاختيار إلى الجهات الأمنية والرقابية موضحا أمام كل منهم العمل المكلف به بالإضافة إلى مرشح احتياطى لكل قطاع . يتم اعداد مشروع القرار الوزارى الخاص بتكليف رؤساء ووكلاء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية للعام الحالى.

- إرسال خطابات التكليف للسادة رؤساء ووكلاء لجان الإدارة لجان النظام والمراقبة الذين تم اختيارهم موضحا به المديريات التعليمية التابع لها القطاع، وفى حالة ظهور أى ظروف تحول دون اشتراك أى من الذين تم اختيارهم للعمل فيقوم رئيس عام الامتحان بتكليف أحد المرشحين ممن تم مقابلتهم وتمت الموافقات الأمنية عليه للجنة الحق فى تكليف أى من الذين وقع عليهم الاختيار برئاسة أو وكالة أى لجنة دون التقيد باللجنة المتقدم لها.