شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأقباط مصر في الخارج بعيد الميلاد الجديد وكذلك بدء توريد 100 ألف طن قصب سكر من المزارعين وإنتاج 7 آلاف طن سكر وكذلك تطورات الأحداث في غزة.. وإلى أهم التفاصيل.

التموين: بدء توريد 100 ألف طن قصب سكر من المزارعين وإنتاج 7 آلاف طن سكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء توريد نحو 100 ألف طن قصب سكر لـ 3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظات الصعيد، تتضمن كوم امبو بواقع 40 ألف طن، و30 ألف طن لكل من إدفو، وأرمنت، وذلك منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024، وتم إنتاج نحو 7 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن هناك 4 مصانع أخرى تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية ستبدأ فى استلام محصول القصب من المزارعين خلال أيام وهم دشنا وقوص وجرجا ونجع حمادى.

الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة - "الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج ، إنه لمن دواعي سرورى أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .. واغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.

الحوار الوطنى يدخل مرحلة جديدة.. توسيع دوائر النقاشات حول القضايا المؤجلة

يستعد الحوار الوطني لانطلاق المرحلة الثانية منه، والتي يبدو أنها ستكون أكثر حيوية وفاعلية، بعد نجاح الحوار في مرحلته الأولى على إحداث حالة من الزخم السياسي ، وخلق مساحات مشتركة بين جمع الأحزاب والقوى السياسية المتباينة في الإيدولوجيات والبرامج، وفي هذا السياق أكد الكاتب جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى سيدخل في مرحلة أكثر حيوية خلال الفترة المقبلة، من خلال توسيع دوائر النقاشات حول القضايا التي تم إرجائها في النسخة الأولى من الحوار، مشيرا إلى أن الحوار سيتطرق أيضا لعدد من الملفات الداخلية والخارجية وكل القضايا التي تهم المواطن المصري خلال الفترة المقبلة، من أجل الخروج بمقترحات مناسبة يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

وزارة التعليم توضح موقف الطالب حال تغيبه عن امتحان الفصل الدراسى الأول بعذر مرضى أو قهرى

مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للطلاب خاصة مع دخول فصل الشتاء وانتشار الأمراض المعدية وأيضا وجود متحور كورونا، بالإضافة إلى ظهور حالة جديرى مائى بمدرسة، مشددة على أن اى طالب تظهر عليه علامات الإعياء يتم عرضه على الزائرة الصحية فى المدرسة وفى حالة ما إذا تبين أن حالته خطيرة وقد تتسبب فى عدوى بين زملائه يتم إما منحه إجازة وتحرير محضر إثبات حالة حتى يحتفظ الطالب بحقه فى الامتحانات والدرجات أو تعقد له لجنة خاصة فى نفس اليوم إذا كانت حالته الصحية تسمح لأن يؤدى الامتحان.

القاهرة الإخبارية: قصف عنيف بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن هناك قصف عنيف بين الجيش وميليشيا الدعم السريع بجنوب الحزام تجاه سلاح المدرعات ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

كما أكد تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف مدفعية ميليشيا الدعم السريع في محيط قيادة الجيش السودانى.

الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد اليوم طقسا مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

غدا.. إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحى والإعلان عن الفائزين

تجرى غدا، السبت، القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج شركات السياحة.

وسبق وأكدت غرفة شركات السياحة أن الشركات طرحت برامج حج تناسب كافة المستويات سواء بالحج البرى والإقتصادى الذى يستحوذ على النسبة الأعلى من تأشيرات الحج السياحى أو برامج حج الخمس نجوم والحج الفاخر.

وزارة العمل: استعادة 314.5 مليون جنيه مستحقات لمصريين بالخارج خلال 2023

قالت وزارة العمل إنه خلال العام المنقضى 2023، ومن خلال 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في بلدان (السعودية والإمارات ولبنان والأردن وقطر والكويت وإيطاليا والعراق)، يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى، تمكنت من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، بلغت 314 مليونا و583 ألفاً و718 جنيهاً مصرياً، وزعت ما بين مستحقات مالية من تسوية المنازعات، ومستحقات مالية من الضمان والمعاشات، ومستحقات الدفعة الواحدة.