شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تُعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، والنقابات الفرعية بالمحافظات، عدا القاهرة والجيزة وقنا، القوائم الأولية للأطباء المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم 6 مارس 2024.

ومن المقرر أن يتم فتح باب تلقى الطعون بدءا من الإثنين 8 يناير حتى الأحد 14 يناير 2024، على أن تقدم باليد أو ترسل بالبريد السريع، وتخصص الفترة من يوم الأثنين 15 يناير وحتى الخميس 18 يناير 2024 لمراجعة الطعون والبت بها.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وذلك على المقاعد التالية:





أولا: مجلس النقابة العامة:1 - مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما.

2- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن على قيدهم أكثر من 15 عاما.

3- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.

4- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكـون من محافظة الجيزة.

5- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماًعلى ألا يكـون من محافظة الغربيـة.

6- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة البحيرة.

7- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.

8- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة بنى سويف.

9- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلى ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة أسيوط.

ثانيا : مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ما عدا ( القاهرة والجيزة وقنا) وذلك على النحو التالي:-

1- رئيس النقابة الفرعية على أن يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً

2- عضوين ممن مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.

3- عضوين ممن مضى على قيدهما أقل من 15 عاماً.