شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: التطوير يضيف 15 ألف فدان تنمية عمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مشاهد من تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة.

وقال الرئيس السيسى: "احنا هنا بنتكلم في 15 ألف فدان، التطوير والتنمية اللي بنعملها دي بتقدم 15 ألف فدان تنمية عمرانية وتنمية ممكن تتعمل فيها مناطق صناعية، وبينك وبين القاهرة الجديدة قد ايه؟"، مضيفا:" شبكة الطرق دي وبالمرافق بعد كده نبقى قادرين نضيف سواء للقاهرة الجديدة أو مناطق المستثمرين والامتداد شرقا، نضيف لهم 15 ألف فدان".

واستمع الرئيس السيسي لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائرى الأوسطى وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به، واطمئن من القائمين عليه من عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود.

وتابع الرئيس السيسى: "السخنة لها طريقين، الطريق الجديد والطريق القديم الليى بنطوره".

كما استمع الرئيس السيسى لأعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محور الـتسعين الجنوبى ومحور التسعين الشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر، ومحور السادات، طريق دائري، داخل القاهرة الجديدة.

وواصل الرئيس السيسى: "لما تيجى تتكلم عن نمو عمرانى خلال الـ5 أو 10 سنة الجايين للمنطقة دى وحجم الحركة المرورية؟"، رد أحد المسئولين: "اتدرست بدراسة مرورية مظبوطة جدا".