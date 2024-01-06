شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستخرج رخصة تشغيل مصعد فى الجيزة؟.. إليك المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة تقديم خدماتها الحكومية للمواطنين إلكترونيًا من خلال مراكزها التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن، والتي تتيح مختلف خدمات المرافق من خلال قنوات متطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها.

تتيح المراكز التكنولوجية بالجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، رخصة تشغيل مصعد باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم الطلب.

-صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة.

-توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة توكيل آخرين بإنهاء الإجراءات.

-وثيقة تأمين على المصعد وعدد ركابه.

-شهادة صلاحية تشغيل مصعد معتمدة من شركة المصاعد طبقًا للكود المصري.

ثالثًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم الأوراق المطلوبة.

-سداد رسم معاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).

-سداد الرسوم وتلقي رخصة تشغيل مصعد.