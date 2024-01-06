شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تتعاقد اليوم على توريد السكر المستورد الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين اليوم السبت، عروض الشركات الراغبة في التقديم لممارسة توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام و 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية وفترة وصول من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و / أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024 .

وتستمر وزارة التموين في طرح السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو بجانب أيضا طرح السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه كما توفر الوزارة كافة السلع الغذائية بفروع الشركات التابعة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى .