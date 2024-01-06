شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستمع لشرح تفصيلى عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مكونات المدينة والصالات ونظامها وكيفية العمل فيه، وكيفية الدخول والخروج ونظام البوابات وأرضية الصالات.

وقال الدكتور أشرف صبحي للرئيس السيسي: "الصالات الحديثة قادرة على استقبال كل الأحداث الرياضية.. وننفذ صالة مغطأة فى كل محافظة.. وتم الانتهاء من المدينة وفق أحدث النظم العالمية".