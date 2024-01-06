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الرئيس السيسى يستمع لشرح تفصيلى عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مكونات المدينة والصالات ونظامها وكيفية العمل فيه، وكيفية الدخول والخروج ونظام البوابات وأرضية الصالات.

وقال الدكتور أشرف صبحي للرئيس السيسي: "الصالات الحديثة قادرة على استقبال كل الأحداث .. وننفذ صالة مغطأة فى كل محافظة.. وتم الانتهاء من المدينة وفق أحدث النظم العالمية".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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