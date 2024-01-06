شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى من تدريب المنتخب المصرى: نفذنا بنية رياضية ضخمة من أجل شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدريب المنتخب الوطني المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "اسمحولي أرحب بيكم وسعيد أني شوفتكم وأتمني لكم التوفيق.. هنتكلم عملنا إيه في مصر قبل الحديث عن المنتخب".

وأضاف الرئيس السيسي: "نفذنا جهد كبير في بناء الدولة.. ونفذنا بنية رياضية ضخمة من أجل شعبنا.. احنا في كل محافظة فيه منشأة رياضية كويسة تساعد الشباب وتدعمهم".