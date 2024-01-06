أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الإولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية ويتابع تدريبات المنتخب
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الإولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية أن معدلات توريد محصول القصب بلغت ما يقرب من 135 ألف طن في 3 مصانع "كوم امبو ـ ادفو ـ ارمنت"، وذلك منذ بداية الموسم من بدء موسم الحصاد 2024 وحتي اليوم ، حيث تم انتاج نحو 10 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، أن طيران الجيش السودانى يحلق فى سماء الخرطوم ويستهدف مواقع للميليشيا.
الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة
كما يشهد اليوم طقسا مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.
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