شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العامة للدستورية العليا تهنئ رئيس المحكمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، التهنئة للمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي للمحكمة، إنه بمناسبة انعقاد جلسة المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة، قدمت الجمعية العامة للمحكمة التهنئة له بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدمت التهنئة لأقباط مصر جميعًا داعية المولى العلي القدير أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.