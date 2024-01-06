شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف :363 مسجدًا بسوهاج تنضم لمبادرة " حصن طفلك بالقرآن الكريم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر ، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا .

ونشرت الوزارة أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة سوهاج بعدد (363 ) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (5570) مسجدًا ، وعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة ، وذلك على النحو التالي :

م اسم المسجد وعنوانه اسم الإدارة المكلف بالنشاط

1. المغايثة أخميم الشيخ/ محمود الديب علام حسين

2. العوايسة القديم أخميم الشيخ/ رشاد أبو الحسن دياب محمد

3. ناصر أخميم الشيخ/ التوني عبد الجابر محمد عبد الرحمن

4. الشيخ عبد الله أخميم الشيخ/ أحمد أبو الحسن عبد الموجود عيد

5. حسين حمادة أخميم الشيخ/ خلف ثابت محمود محمد عليو

6. الرحمن أخميم الشيخ/ عدلي عبد الراضي هريدي عبد القادر

7. نيدة القديم أخميم الشيخ/ عمر احمد محمد اسماعيل

8. الدرعين أخميم الشيخ/ محمد خيري إسماعيل

9. الهريف أخميم الشيخ/ أحمد محمد فرغل أحمد

10. انس بن مالك أخميم الشيخ/ حمادة محمد خليفة

11. الأمير الشرقي ا-لسوق أخميم الشيخ/ خيري حامد بطيخ

12. عمر بن الخطاب أخميم الشيخ/ نور الدين بهي الدين الأنصاري

13. عمر بن الخطاب أخميم الشيخ/ أحمد أبو اليزيد عبد الحميد

14. العزيز الحكيم - عرابة أبو هب ادفا الشيخ/ حسين حسن عوض

15. آل جاد الله - أولاد نصير ادفا الشيخ/ عبد الحكيم محمد عبدالباري

16. خاتم المرسلين - نجع تمام ادفا الشيخ/ عبد العال عبد اللاه محمد

17. الشهداء - إدفا ادفا الشيخ/ عماد أحمد محمد عارف

18. أبو فرغل - نجع النجار ادفا الشيخ/ عماد الدين فاروق عبدالجواد

19. أنس بن مالك - غرب المنشاة أولاد سلامه الشيخ/ رأفت صلاح محمد

20. الفتح - غرب المنشاة أولاد سلامه الشيخ/ شعبان صابرعبد المنعم

21. ابو ستيت - برديس برديس الشيخ/ حسين محمود السيد ابراهيم

22. اللبيدي - برديس برديس الشيخ/ كمال الدين دردير محمد عبد الفتاح

23. الست لطيفة - منشاة برديس برديس الشيخ/ على قعود محمد عوض

24. الريان - منشاة برديس برديس الشيخ/ إسماعيل احمد احمد شهاب

25. النور بنجع الشراقوة برديس الشيخ/ احمد عبد ربه عبد العزيز جوده

26. النور - منشاة برديس برديس الشيخ/ احمد السيد عبدا للاه عبد القادر

27. أبو سليمان - منشاة برديس برديس الشيخ/ حنفى محمود احمد احمد

28. البهلول - برديس برديس الشيخ/ على عثمان على احمد

29. الهجرة - يعقوب برديس الشيخ/ دسوقى أبو الحمد السمان

30. الرحمن الشرقي - يعقوب برديس الشيخ/ على إبراهيم محمد موسى

31. الغانم - عزبة هوي برديس الشيخ/ محمود محمد خليل ابراهيم

32. النور - نجع ابو كبيرة برديس الشيخ/ ابو بكر أبو الفتوح محمود عبد الواحد

33. النور / المهايدة برديس الشيخ/ احمد مصطفى عبد العزيز هاشم

34. ابو بكر الصديق / برديس برديس الشيخ/ حسين عبد المبدى حسين احمد

35. علي بن ابي طالب /منشاة برديس برديس الشيخ/ محمد محمود سعد سليم

36. التقوى خلاف / نجع العرب برديس الشيخ/ احمد عبد اللاه احمد إبراهيم

37. الرحمن ال كاشف / العساكرة برديس الشيخ/ سمير رفاعى عمار حسانين

38. الأنوار المحمدية - برخيل البلينا الشيخ/ إبراهيم خلف عبد الرحيم

39. العتيق - البلينا البلينا الشيخ/ أحمد محمد نور

40. الفتح - الساحل البلينا الشيخ/ البدري عبد الحكم نصر الدين

41. الصفا - البلينا البلينا الشيخ/ حمدان أحمد دنور

42. الرفاعية - البلينا البلينا الشيخ/ شعبان فولى عبد اللاه

43. أبو رمضان - الساحل البلينا الشيخ/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف

44. الرزاق - الساحل البلينا الشيخ/ عبد الناصر محمود أحمد

45. الرحمن - الساحل البلينا الشيخ/ عزام حسين أحمد

46. العجمي - الساحل البلينا الشيخ/ العسكري أحمد عبد الله

47. عمار بن ياسر - بندر البلينا البلينا الشيخ/ عصام عبد الصالحين محمد علي

48. القرآن – برخيل البلينا الشيخ/ محمد جاد الرب أحمد امبابي

49. السمان - البلينا البلينا الشيخ/ محمد عبد المبدي محمود

50. الرحمن البحرى – زرابى برخيل البلينا الشيخ/ محمود عبد العزيز جلال

51. حسين لطفى أبو خليفه بندر جرجا الشيخ/ زكريا سلمان متولى

52. الرحمن -التدريب المهنى بندر جرجا الشيخ/ خالد محمد نعمان

53. فيظ الله بندر جرجا بندر جرجا الشيخ/ جبريل إسماعيل شاكر

54. المنزلاوى بندر جرجا بندر جرجا الشيخ/ على محمد حسين

55. المغنى بجرجا بندر جرجا الشيخ/ علاء عبد السلام عبدالمنعم

56. الرحمة بشيخ العرب بندر جرجا الشيخ/ عيسى حشمت أحمد

57. الصياد جرجا بندر جرجا الشيخ/ أحمد فهمى رياض

58. أبو بكر الصديق جرجا بندر جرجا الشيخ/ أبو المجد فهمى أحمد

59. الشهيد بندر جرجا بندر جرجا الشيخ/ محمود عبد الرحيم متولى سعد

60. ال زايد بالخلافية بندر جرجا الشيخ/ عبد الباسط صابر السمان

61. الفتح خارفه بندر جرجا الشيخ/ جمال أبو الحجاج محمود عبدالمولى

62. السلام بندار الغربية بندر جرجا الشيخ/ محمد حسن أيوب

63. الرحمن الخلافية بندر جرجا الشيخ/ على مرسى السيد

64. العارف - بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ محمد السيد عبد الفتاح

65. القطب- بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ صفوت على رشوان

66. الشهيد- بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ محمود محمد أحمد

67. العمري- بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ هيثم محمد على

68. أبو بكر الصديق- بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ إبراهيم زكي ربيعي

69. خاتم المرسلين- بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ محمد يوسف بدري

70. الحق- بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ خلف محمود عبد الحليم

71. أبو نايل- بلصفورة بندر سوهاج الشيخ/ عبد الحي جبريل فاضل

72. العمري- بلصفورة بندر سوهاج الشيخ/ محمد جبريل راغب

73. بلال بن رباح بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ هاشم عبد الرحمن محمد

74. آل جوده- بندار بندر سوهاج الشيخ/ على السمان احمد

75. الشرقات - بندار بندر سوهاج الشيخ/ حلمي برعي إبراهيم

76. آل جاد الرب- بندار بندر سوهاج الشيخ/ إمام على البدري

77. آل الشيخ- بندار بندر سوهاج الشيخ/ محروس خلف الله جوده

78. السلام البحري- بندار بندر سوهاج الشيخ/ أحمد السيد عبد الحميد

79. آل شاهين- بندار بندر سوهاج الشيخ/ رجب خيري عبد القادر

80. أبو بكر الصديق - بندار بندر سوهاج الشيخ/ التوني احمد محمد

81. التوبة- بندار بندر سوهاج الشيخ/ أنور عبد المقصود مهران

82. المغفرة بندر سوهاج الشيخ/ محمود محمد صديق

83. العزيز الحكيم بندر سوهاج الشيخ/ أحمد حسن السيد

84. الشنابرة -الغنيمية بنى حميل الشيخ/ عصمت عبد الشافي محمد على

85. الرحمن -البورة بنى حميل الشيخ/ إمام دهشور عبد الغنى جبريل

86. الهادي- بنى حميل بنى حميل الشيخ/ أيمن محمود نور الدين محمد

87. الرحمن -المزاير بنى حميل بنى حميل الشيخ/ حازم عز الرجال على عبد الرحيم

88. الرحمن -زرابي الشيخ بنى حميل الشيخ/ عبد المنعم محمد قناوي محمد

89. آل همام- الحلافي بنى حميل الشيخ/ على الديب عبد الراضي سالمان

90. الامام الشعراوي -بنى حميل بنى حميل الشيخ/ عبد الحى عبد الصبور عبد اللاه

91. الصابرين -الغنيمية بنى حميل الشيخ/ محمد خيرى محمد الصادق

92. الهدى نجع السايح- بنى حميل بنى حميل الشيخ/ خلف الله احمد ياسين عبد الرحيم

93. الفتح الإسلامي -العوكلية بنى حميل الشيخ/ محمود سليمان شيبه سليمان

94. |آل أبو الديس -بنى حميل بنى حميل الشيخ/ عاطف عبد الرؤف فهمى جابر

95. الهادي- بني حميل بني حميل الشيخ/ ايمن محمود نور الدين

96. الرحمن المزاير -بني حميل بني حميل الشيخ/ حازم عز الرجال علي

97. الحسن- بني حميل بني حميل الشيخ/ عبد الباسط عبد الشافي احمد

98. أولياء الله- الغنيمية بني حميل الشيخ/ علاء محمد فهيم

99. الرحمة- الحلافي بني حميل الشيخ/ إبراهيم محمود آدم صديق

100. عمرو بن العاص - الكشح جنوب دار السلام الشيخ/ حمدي عبد الكريم عوض فكار

101. الرحمن – نجع العرب جنوب دار السلام الشيخ/ رمضان أحمد حسانين أحمد

102. الكبير – الشيخ امبادر جنوب دار السلام الشيخ/ أحمد إبراهيم أبو المجد

103. السلام – الكشح جنوب دار السلام الشيخ/ محمد عفيفي محروس

104. الكراشوة – الكشح جنوب دار السلام الشيخ/ حمدي عطا أبو الفضل

105. السيد يحيى الحجاجي - الخيام جنوب دار السلام الشيخ/ مدني أحمد مدني

106. محمد عبد الله نقنق - الخيام جنوب دار السلام الشيخ/ علاء الدين محمد عبد الرحيم

107. الصابرية - الخيام جنوب دار السلام الشيخ/ المعتصم بالله فتحي عبد الحميد

108. الرحمن -نجع كساب- الخيام جنوب دار السلام الشيخ/ أحمد حسن عبد المنطلب

109. آل عميرة - نقنق جنوب دار السلام الشيخ/ حمدي عرفات سليم

110. عبد الله نقنق - نقنق جنوب دار السلام الشيخ/ عبد المؤمن محمود عيسى

111. العمدة – أولاد خلف جنوب دار السلام الشيخ/ حسن محمد عبد الله

112. الأبرار- أولاد خلف جنوب دار السلام الشيخ/ هيثم عبد العليم فهمي

113. الرحمن نجع غرابلي – الخيام جنوب دار السلام الشيخ/ طه الديب عبد العزيز

114. السلام - نقنق جنوب دار السلام الشيخ/ عبد الرشيد احمد سليم

115. السلام - الكشح جنوب دار السلام الشيخ/ أشرف أسعد كامل

116. آل بكر - الكشح جنوب دار السلام الشيخ/ جمال عبد الناصر محسن

117. آل احمد - النغاميش جنوب دار السلام الشيخ/ عبد الخالق محفوظ عبد الحميد

118. احمد فضل – نزه الحاجر جهينة الشيخ/ محمد حسني على قبيصي

119. الميرة– نزه الحاجز جهينة الشيخ/ إسلام فتحي عبد الرحمن

120. الرحمن – فزاره جهينة الشيخ/ علاء محمود إبراهيم محمد

121. أبو بكر الصديق- المشروع جهينة الشيخ/ سلامة فتحي سلامه

122. آل يونس – المشروع جهينة الشيخ/ عبد الكريم محمد محمد عمران

123. الرحمن الكباري- نجع عبد الرسول جهينة الشيخ/ على عبد الرحمن على محمد

124. محمد حموده -جهينة الغربية جهينة الشيخ/ حامد الغني بالله احمد زيدان

125. آل حماد – حسام الدين جهينة الشيخ/ محمد عبد البصير حسن

126. السلام الرمكى- المشروع جهينة الشيخ/ التوني محمد محمد الرمكي

127. الكبير-جهينة الغربية جهينة الشيخ/ رجب محمد محمد عبد الرحيم

128. الفتح سلطان – نجع سلطان جهينة الشيخ/ عبد اللاه محمود احمد

129. الهدي – نجع أبو عقيل جهينة الشيخ/ خالد إبراهيم سيد احمد

130. عمر بن الخطاب بشق النزلة جهينة الغربية جهينة الشيخ/ محمد عاشور محمد عثمان

131. الحدود بنجع الحدود جهينة الشرقية جهينة الشيخ/ وليد عبد الراضي محمد عبد القادر

132. علي بن ابي طالب

بقرية علي بن ابي طالب بالمشروع جهينة الشيخ/ محمد إبراهيم محمود إبراهيم

133. فجر الإسلام -بمشروع غرب طهطا جهينة الشيخ/ أنور أحمد عبد الحميد علي

134. السلام -بنجع الجبل جهينة الشيخ/ إبراهيم أحمد محمد حسن

135. الرحمة -بني خالد دار السلام الشيخ/ حسن مصطفى أحمد

136. الكبير- سالم بحرى دار السلام الشيخ/ رأفت عبدالله عبدالظاهر

137. الكريم -مزاته شرق دار السلام الشيخ/ عبد الباسط سباق احمد

138. أبو بكر الصديق- بندر دار السلام دار السلام الشيخ/ عبدالرحيم أبو الوفا السمان

139. عبدالرحيم رضوان دار السلام دار السلام الشيخ/ عاطف محمد احمد كمال الدين

140. الشيخ ناجى نجع الحسين دار السلام الشيخ/ محمد الشهير مساعد عبدالفتاح

141. آل عمر مزاته شرق دار السلام الشيخ/ احمد محمود ابراهيم

142. الخلوتيه اولاد خليفه دار السلام الشيخ/ صابر على محمد حسن

143. المستشفى المركزى دار السلام دار السلام الشيخ/ محمد أبو الوفا نور الدين

144. الصفا والمروة - نجع مازن دار السلام الشيخ/ فرج عبدربه احمد عبيد

145. الرسول- نجع مازن دار السلام الشيخ/ محمد سليمان على

146. الرحمة- سالم بحرى دار السلام الشيخ/ كمال محمود عبدالمبدى

147. النور -بالنصيرات دار السلام الشيخ/ صلاح مدنى محمود حسن

148. عرب النقا ساقلته الشيخ/ أبو الحسن إبراهيم احمد إبراهيم

149. العمري ساقلته الشيخ/ عاصم السيد رياض

150. آل عاشور القبلى ساقلته الشيخ/ عبد الرحمن احمد هاشم

151. آل خليل ساقلته الشيخ/ محمد السيد محمد محروس

152. آل رفاعي ساقلته الشيخ/ احمد السيد راشد محمد

153. المجمع الإسلامي ساقلته الشيخ/ احمد عطيه محمود فرغل

154. التقوي ساقلته الشيخ/ حماده احمد السيد احمد

155. آل تمام ساقلته الشيخ/ احمد رجب احمد هاشم

156. آل سهل القبلى ساقلته الشيخ/ احمد امبابي إبراهيم

157. خفير اليمن ساقلته الشيخ/ مؤمن ممتاز الصغير

158. خالد بن الوليد ساقلته الشيخ/ محمد أبو شامه عثمان

159. آل البيت- بفاو جلى ساقلته الشيخ/ احمد حلمى السنوسي

160. العوادل- بفاو جلى ساقلته الشيخ/ مسعود محمد احمد

161. السندق سليمان- بالجلاوية ساقلته الشيخ/ محمد خلف يوسف

162. بلال بن رباح -بنجع عمران ساقلته الشيخ/ مدحت عثمان قبيصى

163. الأنوار المحمديه -بالجلاوية ساقلته الشيخ/ طلعت أبو زيد محمد

164. الشيخ عامر – نجع الشيخ عامر / قرية شطورة شطورة الشيخ/ أحمد عزيز الدين عبد الله

165. الأقصى شطورة الشيخ/ حسن مهدى على عبد الرحيم

166. البياع - منطقة عرب بخواج شطورة الشيخ/ خالد خلف عبد الحكيم

167. النور الداوي - الستين شطورة الشيخ/ علاء محمد رضوان يوسف

168. البديع – ساحل شطورة شطورة الشيخ/ فرج أحمد أحمد ادم

169. على بن ابى طالب / شطورة البلد شطورة الشيخ/ محمد على احمد عبد الرازق

170. عبد الرحيم القناوي / الجزيرة شطورة الشيخ/ عبده محمد احمد عبد العال

171. الست عيشه / ساحل شطورة شطورة الشيخ/ حسين احمد احمد على

172. آل شبيب / شطورة البلد شطورة الشيخ/ على منصور محمد أحمد

173. آل صديق نصر الدين / شطورة البلد شطورة الشيخ/ حمدي السيد خلف

174. الأزهر الشريف / شطورة البلد شطورة الشيخ/ أيمن احمد احمد احمد فرج

175. النور – الحاجر شمال دار السلام الشيخ/ احمد على احمد محمد

176. الرحمن – العزبة شمال دار السلام الشيخ/ عماد الدين احمد محمد

177. العبور- الحاجر شمال دار السلام الشيخ/ احمد عبد العال محمد محمود

178. زيد بن حيد- العزبة شمال دار السلام الشيخ/ احمد عباس احمد شاكر

179. حمد يحيي- الحاجر شمال دار السلام الشيخ/ محمد فرغلى خليفة إبراهيم

180. آل دردير- الكرنك شمال دار السلام الشيخ/ دردير السيد احمد حسن

181. سيول نجع عمار- نجع عمار شمال دار السلام الشيخ/ محمد عبد الحفيظ إبراهيم

182. الحاج مصطفي- أولاد بكر شمال دار السلام الشيخ/ محمود عبد الراضي إبراهيم

183. على بن أبى طالب- الحاجر شمال دار السلام الشيخ/ محمد عبد الشافي احمد محمد

184. فجر الإسلام- الشيخ جامع شمال دار السلام الشيخ/ إبراهيم محمد مبارك

185. المصطفي- الدنافقه شمال دار السلام الشيخ/ محمد عبد الله احمد

186. النور – العزبة شمال دار السلام الشيخ/ عرفه محمد على نور الدين

187. السلام- الحاجر شمال دار السلام الشيخ/ ياسر احمد مصطفي

188. الخلايلة نزه البحرية الطليحات الشيخ/ علي حسن عبد الرحمن حسن

189. المدينة المنورة الطليحات الطليحات الشيخ/ محرم فؤاد محمود علي

190. الكبير الخمايسة الطليحات الشيخ/ محمد احمد محمد هريدي

191. آل عبود نزلة علي الطليحات الشيخ/ محمد السيد عبد الرحمن علي

192. نور الاسلام الطليحات الطليحات الشيخ/ محمود محمد السيد محمود

193. الشيخ خضر الطليحات الطليحات الشيخ/ سعد محمد عبد الله علي

194. آل سليم الطليحات الطليحات الشيخ/ حفظي عبد العال عبد الحفيظ

195. الفقيرة نزه البحرية الطليحات الشيخ/ علي مرسي علي ادريس

196. التقوي الطليحات الطليحات الشيخ/ العربي احمد عثمان حسن

197. آل عبود نجع عبد النبي الطليحات الشيخ/ محمد ضياء الدين السيد حميد

198. الشهيد علي محمد السيد الطليحات الشيخ/ هشام عبد الاخر محمد حسانين

199. التوبة الطليحات الشيخ/ احمد محمد عبد العظيم محمد

200. آل عبد الله الطليحات الشيخ/ احمد محمد السيد محمد

201. الحق الطليحات الشيخ/ محمد عبد الرحمن عبد المجيد عبد الحق

202. الرحمن - آل العونة الطليحات الشيخ/ مصطفي عطيه عبد الرحمن حسن

203. آل عبد الرازق الطليحات الشيخ/ عبد الباسط عطيه عبد الرحمن حسن

204. العبور – ش أحمد ماهر / مدينة طما طما الشيخ/ حسن عبد المنعم أحمد حسين

205. أبو اليسر الكبير – ش الجمهورية طما الشيخ/ خالد أحمد عبد الحكيم محمد

206. العزيز الحكيم - قرية التحرير طما الشيخ/ خالد عباس إسماعيل متولى

207. آل عويس - قرية الحما طما الشيخ/ محمد أحمد على رشوان

208. النور – قرية الشوكا طما الشيخ/ محمد رفعت نصر شحات

209. القلايدية - قرية الرياينة المعلق طما الشيخ/ محمود أحمد محمد حسين

210. محمد محمد سليمان – قرية سلامون طما الشيخ/ محمود علام أحمد عطيفى

211. آل نفادي/ ساحل طهطا طهطا الشيخ/ منتصر احمد عمر

212. الفتح / نجوع الصوامعة طهطا الشيخ/ احمد عادل احمد

213. الحاج عبد العال/طهطا طهطا الشيخ/ عمر احمد عمر

214. العلوية / ساحل طهطا طهطا الشيخ/ محمود السيد عبد الرؤوف

215. أبو شامة /الخزاندرية شرق طهطا الشيخ/ ياسر عبد الرحمن السيد

216. آل صالح / بنجا طهطا الشيخ/ احمد عبد العزيز احمد

217. الشيخ صالح / طهطا طهطا الشيخ/ احمد محمد احمد

218. النور / بنجا طهطا الشيخ/ علي بخيت علي بخيت

219. الرحمة / بنجا طهطا الشيخ/ صابر فوزي محمود

220. ابو عميرة /القبيصات طهطا الشيخ/ هشام لطفي السيد

221. الحمادنة / الصوامعة طهطا الشيخ/ ياسر السيد احمد محمود

222. الشيخ صالح / بنجا طهطا الشيخ/ صالح طه احمد

223. الأعسر / نجع الأعسر طهطا الشيخ/ محمد يحيي حسن

224. قبلي البلد / القبيصات طهطا الشيخ/ جمال عبد العزيز محمد

225. أولاد علي / بنجا طهطا الشيخ/ أبو العلا حسن عشري

226. آل صديق / بنجا طهطا الشيخ/ أشرف مدني محمد

227. الأنصاري / طهطا طهطا الشيخ/ محمد رجب محمد مصطفي

228. الإمام مالك / طهطا طهطا الشيخ/ حراز احمد عبد اللاه

229. النصر / طهطا طهطا الشيخ/ محمود فتحي محمد فراج

230. أبو بكر الصديق عرابة أبيدوس الشيخ/ محمد محمود عرابى محمود

231. النصر عرابة أبيدوس الشيخ/ معاذ صلاح سعد الدين عبد المقصود

232. الهواشم الغربى عرابة أبيدوس الشيخ/ ممدوح عبد اللاه محمد محمد

233. المطاوعه عرابة أبيدوس الشيخ/ مصطفى محمود مصطفى كمال الدين

234. الرحمن عرابة أبيدوس الشيخ/ السيد محمد يوسف السيد

235. بلال بن رباح عرابة أبيدوس الشيخ/ محمد عبد الرحمن عثمان محمد

236. فاطمه الزهراء عرابة أبيدوس الشيخ/ محمود احمد محمود بدران

237. النور عرابة أبيدوس الشيخ/ جاد المولى صابر محمود حسن

238. آل عرفات – أولاد حمزة العسيرات الشيخ/ احمد عبادي متولى

239. آل حميد – أولاد حمزة العسيرات الشيخ/ خالد هاشم خلف

240. الإيمان– أولاد بهيج العسيرات الشيخ/ عبد الودود محمد عوض

241. الفرقان – الجزيرة العسيرات الشيخ/ عبد الوهاب عرابي عيسي

242. آل غريب- نجع أبو زغيله العسيرات الشيخ/ محمود إسماعيل محمد إسماعيل

243. خاتم المرسلين – نجع أبو زقالى العسيرات الشيخ/ إبراهيم الأمير طه

244. التوفيق- نجع أبو زقالى العسيرات الشيخ/ خالد رياض عبد اللاه

245. مصعب بن عمير- نجع عباس العسيرات الشيخ/ عرفه فراج محمد يس

246. موسي حمد- الجزيرة العسيرات الشيخ/ صلاح جمال امام

247. آل فواز / أولاد حمزه العسيرات الشيخ/ هشام احمد عباس

248. نمرة / المساعيد العسيرات الشيخ/ هاني بكري إبراهيم

249. الرحمن / اولاد حمزه العسيرات الشيخ/ احمد عبد المتجلي تمام

250. آل رحمة - الهواشي- الدقيشية عنيبس الشيخ/ صلاح عبد الرحمن محمد

251. رب العالمين - الهيشة عنيبس الشيخ/ طه السيد محمد شافع

252. النصرة التل – نزه المحزمين عنيبس الشيخ/ اليوسفي عبد الوارث مرسى

253. آل جبالى عنيبس الشيخ/ السيد احمد ابراهيم

254. التقوي عنيبس الشيخ/ حسين محمد احمد حسين

255. رب العالمين عنيبس الشيخ/ طه السيد محمد شافع

256. آل قبيصي عنيبس الشيخ/ عمر محمد محمد عبد الرحمن

257. الغفور عنيبس الشيخ/ مهنى عمران مهنى

258. مجمع الرحمن عنيبس الشيخ/ ربيع سيد ربيع

259. شمس الاسلام عنيبس الشيخ/ محمود السيد محمود محمد

260. آل الناظر - العمور غرب المراغة الشيخ/ حمادة محمد السيد

261. آل عاصم - الغريزات غرب المراغة الشيخ/ رمضان أحمد عبد القادر

262. الأمير - بهتا غرب المراغة الشيخ/ الظهرى أحمد الظهرى

263. الكواشف – قرية عرابة عزيز غرب المراغة الشيخ/ عبد الرحمن عبد الرحيم قناوي

264. الكبير - الوقدة الشرقية غرب المراغة الشيخ/ محمد رمضان أحمد

265. الأربعين – قرية البطاخ / حى الاربعين غرب المراغة الشيخ/ محمد رمضان عبد العظيم متولى

266. التراكوة – قرية بنى وشاح غرب المراغة الشيخ/ محمد زكريا عبد الرحمن عبد اللطيف

267. الكبير – السمارنة غرب المراغة الشيخ/ وليد محمد عبد الرحيم

268. الإيمان الشرقي غرب المراغة الشيخ/ شحات السيد عمران

269. الكبير غرب المراغة الشيخ/ أشرف كمال مسعود

270. الشهداء- الحريدية القبلية غرب طهطا الشيخ/ محمدعلى عبد الفتاح

271. الأشراف -الشيخ رحومة غرب طهطا الشيخ/ احمد سيد احمد محمد

272. الحاج عبد العال -بنى حرب غرب طهطا الشيخ/ محمود ابرهيم ثابت

273. العوامية- الجريدات غرب طهطا الشيخ/ عبد الرحمن سليمان انس

274. آل سليمان- الجريدات غرب طهطا الشيخ/ محمد محمود محمد إبراهيم

275. عمرو بن العاص- الصفيحة غرب طهطا الشيخ/ على عقل عيد

276. أبو شقة- الصفيحة غرب طهطا الشيخ/ محمد عبدالرحمن عابدين

277. الرحمن -ببنى حرب غرب طهطا الشيخ/ محمود على عبد الفتاح

278. الحاج عبدالعال -ببنى حرب غرب طهطا الشيخ/ محمود إبراهيم ثابت

279. آل فرغلى -كوم نايل غرب طهطا الشيخ/ أحمد محمود هريدي

280. آل الدروزى بالشيخ رحومة غرب طهطا الشيخ/ هيثم رفاعى عبد الله

281. الرحمه / القطنة المدمر الشيخ/ آدم عبداللاه ادم حسن

282. الجواميس / السلام المدمر الشيخ/ محمود صديق احمد حسن

283. الدوي/ ام دومة المدمر الشيخ/ محمود على عبدالعليم ادم

284. السياريه / السلام المدمر الشيخ/ احمد صديق احمد حسن

285. الكرادسه / السلام المدمر الشيخ/ محمد ماهر احمد سيد

286. النواجي / السلام المدمر الشيخ/ شريف حمدى على محمد

287. النصيرات / الاغانه المدمر الشيخ/ ياسر عبدالعزيز محمد علي

288. السلام / المدمر المدمر الشيخ/ عصام محمد معبد محمد

289. الشهيد / المدمر المدمر الشيخ/ احمد حمدى عبداللطيف عبداللاه

290. ابوبكر الصديق / كوم اشقاو المدمر الشيخ/ ممدوح محمد عبد الغفار محمد

291. الشهيد / كوم غريب المدمر الشيخ/ نوح عبدالحكم محمود خالد

292. الكبير المراغة المراغة الشيخ/ عمر مصطفى محمد على

293. آل أبو خليل -النزلة المراغة الشيخ/ محمد شعبان محمد على

294. الشيخ سلمان- النزلة المراغة الشيخ/ عاطف عبد العزيز فهمى

295. الضياع القبلى- بالضياع المراغة الشيخ/ أحمد محمد فتحي عبد الفتاح

296. السكة الحديد- بالضياع المراغة الشيخ/ محمود السيد طه

297. آل شهاب- نجع هلال المراغة الشيخ/ أبو بكر أحمد أحمد محمد

298. القروعة -نجع طايع المراغة الشيخ/ محمد السيد طه حسانين

299. الرحمن الغربي- شندويل المراغة الشيخ/ محمد أحمد على عبد الرحمن

300. محمد على محمود- الأخيضر المراغة الشيخ/ محمد صلاح فؤاد الحداد

301. الرحمة-البارود المراغة الشيخ/ عباس السيد محمد علام

302. الإيمان- نجع العرب المراغة الشيخ/ بهاء الدين محمد أحمد

303. النور -نجع العرب المراغة الشيخ/ محمد فرج عبد الرحمن خليل

304. آل حسان -إقصاص المراغة الشيخ/ مصطفي هاشم السيد هاشم

305. الكوافي والنواورة -بالشيخ يوسف المراغة الشيخ/ التهامي هاشم حافظ

306. إبراهيم الوالى- بالمراغة المراغة الشيخ/ مصطفى شحات محمد شحاته

307. الفتح الغربى -بيت داود مركز جرجا الشيخ/ محمود محمد احمد محمود

308. على حين السراروه مركز جرجا الشيخ/ عبدالباسط هرون فراج

309. الرحمن الشرقى- الرقاقنة مركز جرجا الشيخ/ عبدالله ياسين عبدالله

310. الحاج خليفه- المجابره مركز جرجا الشيخ/ يحيى السيد محمد عبدالسميع

311. آل عرقان- القرعان مركز جرجا الشيخ/ محمد الطاهر على

312. الزهراء -بيت داود مركز جرجا الشيخ/ رائف ابوالنجا احمد

313. السلام- كوم بيت داود مركز جرجا الشيخ/ عبدالله الداكر على

314. آل هريدى- الزنقور مركز جرجا الشيخ/ عبد الراضى محمد محمود

315. الشيخ صالح المجابرة مركز جرجا الشيخ/ محمود السيد احمد محمد عمر

316. الرحمة القبلى/ كوم شكيلوا مركز جرجا الشيخ/ عيد أحمد عمر

317. الاِيمان /العوامر بحرى مركز جرجا الشيخ/ محمد البدرى عبدالعال

318. آل محسب /الغباشى مركز جرجا الشيخ/ أحمد حمادة على عبدالراضى

319. عمر بن الخطاب / الكوامل مركز سوهاج الشيخ/ احمد علي عبد الراضي

320. آل حجازي /أولاد غريب مركز سوهاج الشيخ/ محمد رجب عثمان

321. البنادرة /أولاد غريب مركز سوهاج الشيخ/ حسن هريدي حسن هريدي

322. التلتات / تونس مركز سوهاج الشيخ/ محمود احمد محمد عبد اللاه

323. العساكره /تونس مركز سوهاج الشيخ/ شعراوي إبراهيم عبد الرحيم ابو العلا

324. آل علام الغربي ونينه مركز سوهاج الشيخ/ مصطفى شيخون مصطفى الزهري

325. آل رحاب والخطيب ونينة مركز سوهاج الشيخ/ حسن شيخون السيد محمد

326. الأمن المركزي /نجع الشيخ حمد مركز سوهاج الشيخ/ صلاح منتصر سعد حسين

327. علي أبو القاسم /شندويل مركز سوهاج الشيخ/ عبد اللطيف على عبد اللطيف حسين

328. آل زايد /العواشير شندويل مركز سوهاج الشيخ/ محمد خلف الله على زايد

329. الإيمان العواشير شندويل مركز سوهاج الشيخ/ محمد أبوضيف عبد الرحيم عبد القادر

330. السلام / القرامطة مركز سوهاج الشيخ/ احمد عادل عبد اللطيف عبد الحميد

331. الكبير / نجع الشيخ حمد مركز سوهاج الشيخ/ فراج حسين فراج حسين

332. الرحمن /جزيرة شندويل مركز سوهاج الشيخ/ محمد سيد عبد الجواد محمود

333. الاشراف – مشطا مشطا الشيخ/ سعودي بخيت احمد عبد الحميد

334. الحسينات – مشطا مشطا الشيخ/ علي بخيت محمد عبد الرحمن

335. السيدة خديجة– مشطا مشطا الشيخ/ نصر الدين عبد الله احمد

336. الرحمة - مشطا مشطا الشيخ/ محمد بخيت احمد عبد الحميد

337. الحق ( الدبابية ) – مشطا مشطا الشيخ/ السيد عبدالعال احمد محمد

338. الرحمه قبلى – جزيرة العتامنه مشطا الشيخ/ عبد اللاه شومان ياسين محمد

339. الكبير – كوم العرب مشطا الشيخ/ يحي محمد عبد الله

340. خاتم المرسلين - السبايكه مشطا الشيخ/ الشاذلي احمد محمود محمد

341. آل رضوان – النجع المستجد مشطا الشيخ/ صلاح عبد المجيد علي

342. مصعب بن عمير – العتامنه مشطا الشيخ/ عمر عبدالعال عطية

343. على بن أبى طالب – العتامنه مشطا الشيخ/ عبد الحافظ محمد شافع

344. النور – مشطا مشطا الشيخ/ علي محمد احمد علي

345. أبوبكر الصديق – كوم العرب مشطا الشيخ/ ابراهيم محمد عبد الحميد خليفه

346. أبو الروس-بالعتامنه مشطا الشيخ/ عمر الفاروق ياسين عبدالعليم

347. النور - العتامنه مشطا الشيخ/ محمد احمد مصطفى محمد

348. الزبير بن العوام المنشاة الشيخ/ حسام حسن محمد رسلان

349. علي بن أبي طالب المنشاة الشيخ/ عبد الرحيم ابو العز ابو اليزيد

350. الحرية المنشاة الشيخ/ طه ثروت محمد السيد

351. الحق المنشاة الشيخ/ محمد سعد ابراهيم

352. التوبة المنشاة الشيخ/ احمد عبد العظيم محمود

353. الشيخ خضر المنشاة الشيخ/ علاء الدين محمد شيخون

354. زين العابدين المنشاة الشيخ/ خالد حسين احمد همام

355. فجر الاسلام المنشاة الشيخ/ اسماعيل خليل محمد

356. آل حربي المنشاة الشيخ/ الصباح علي محمد

357. الرحمن الغندقلى المنشاة الشيخ/ محمود صابر عبد اللاه غزالي

358. النور المنشاة الشيخ/ بدير بدري حامد

359. آل راجح المنشاة الشيخ/ السيد فراج احمد

360. الرحمن- أولاد هارون المنشاة الشيخ/ طارق رسلان محمود

361. الرحمة- خارفة المنشاة الشيخ/ عبد الحميد أحمد فياض

362. آل شاهين- الزوك الغربية المنشاة الشيخ/ حسن عرفة صالح

363. آل البرتاوى- أولاد على المنشاة الشيخ/ عبد العليم محمد حسين