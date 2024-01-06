شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق: الكهرباء وافقت على زيادة مكافأة نهاية الخدمة لـ100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقى، قد وافق على المذكرة التي تقدم بها هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة التى تضمنت المطالبة بزيادة الحافز التقديرى( مكافأة نهاية الخدمة) للعاملين بالقطاع ل100 ألف جنيه، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، بالإضافة لضمان حياة كريمة للعاملين اللذين يبلغون سن المعاش كى يتسنى لهم تلبية احتياجاتهم بعد سن المعاش وتقديرا لمجهوداتهم خلال فترات عملهم .

وأعرب فؤاد، فى بيان له، عن شكره وتقديره الكبير للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الأعضاء المتفرغين لحرصهم الاستجابة على مطالب النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة التى تهدف لتحقيق أفضل الامتيازات والحقوق لجموع العاملين بمختلف شركات القطاع.

من ناحية أخرى، كان قد قرر مجلس نقابة المرافق:

- الموافقة علي زيادة منحة الوفاة الإصابية من 5000 إلى 10000 جنيه، فى حالة حدوث وفاه أثناء العمل وبسببه في أي من القطاعات الأربعة ( الكهرباء ـ مياه الشرب ـ الصرف الصحي ـ الاسكان ) ويشترط احتساب الوفاة إصابة عمل.

ـ التفاوض مع فندق الجامعة العمالية بعباس العقاد للعاملين وأسرهم بأسعار مخفضة بشأن تسكين ذوى المرضى المغتربين ممن يتلقون العلاج بمستشفى الكهرباء تلبية لاحتياجات العاملين المغتربين طالبي ” المُرافق ”.

ـ الإعلان عن بدء حجز الرحلات المصيفية للعاملين بالمرافق بمدينتي جمصة و العصافرة لصيف 2024.