شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تحسين الخدمات بالبحيرة ضمن "حياة كريمة" بتكلفة 143 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، علي الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحافظة البحيرة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مزايا تنافسية في عدد من المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والزراعية وغيرها، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بعملية التنمية الشاملة في محافظة البحيرة وتحسين مستوي الخدمات والبنية الأساسية في جميع ربوع المحافظة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي يستفيد منها ملايين المواطنين .

ووجه وزير التنمية المحلية ، باِسم أهالي البحيرة التحية والتقدير للرئيس السيسي علي كل الدعم الذي قدمه لمحافظة البحيرة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتنفيذ آلاف المشروعات القومية والخدمية والتنموية والتي بلغت حوالي 143 مليار جنيه والتي ساهمت في تحسين مستوي معيشة أبناء البحيرة .

وقدم اللواء هشام آمنة التهنئة الي الانبا باخوميوس مطران البحيرة وجميع الاخوة الأقباط بالمحافظة وباقي محافظات الجمهورية بعيد الميلاد الجديد.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المنطقة اللوجستية التجارية في دمنهور تتمتع بعدد من المشروعات المختلفة، والذي تم وضع حجر الأساس له عام 2019 وذلك ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية التي تقع علي مساحة 96 فداناً وتبلغ اجمالي الاستثمارات حوالي 11 مليار جنيه فى جميع المراحل بالمنطقة التجارية بالبحيرة ، مضيفاً : تم تقسيم المنطقة إلي ثلاث مناطق ، ( أ) وتشمل مساحة 47 فداناً باستثمارات 5 مليار جنيه ، والمنطقة ( ب) وتقع علي مساحة 15.5 فدانا باستثمارات بلغت 3 مليار جنيه ، المنطقة ( ج ) وتقع علي مساحة 26 فدانا باستثمارات بلغت 3 مليار جنيه .

وقال وزير التنمية المحلية ان افتتاح اليوم للمرحلة الأولي فقط وتقع علي مساحة ٣٠ ألف متر حيث تأتي أهمية افتتاح هذا المشروع والذي يضم المحلات والعلامات التجارية العالمية والمعارض المتنوعة ومنطقة البنوك وسط تخطيط هندسي وجمالي وخدمي غير مسبوق في محافظة البحيرة .

وأوضح اللواء هشام آمنة ان هناك فرع يشمل بيع العديد من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة وطبقا لاسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية ، مشيراً ان المشروع كان حلم وأمل لأبناء محافظة البحيرة بوجود هذه النوعية من المشروعات الترفيهية والخدمية التي تليق بأبناء المحافظة .

وشدد وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الحكومة لتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين علي أرض المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في توفير فرص عمل مباشر وغير مباشرة لأبناء المحافظات .

واختتم وزير اللواء هشام آمنة كلمته مشيداً بالصورة الحضارية والرائعة التي ظهرت بها محافظة البحيرة في الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الماضي.