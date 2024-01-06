شكرا لقرائتكم خبر عن مد مهلة تسجيل استمارة أولى وتانية ثانوى استعدادا لامتحانات الترم الأول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مد مهلة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها 11 يناير الجارى وحتى 24 من نفس الشهر.

وحددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ومراجعة البيانات، مؤكدة أنه يتم تفعيل كود الطالب بإيصال تأمين التابلت مع استخدام الحساب المدرسى الموحد، يتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية سواء فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو صينية إضافة إلى الشعبة للصف الثانى الثانوى العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية، وفى حالة وجود خطأ يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة، حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات مع اعتبار الموضوع هام وعاجل.