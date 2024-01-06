شكرا لقرائتكم خبر عن جنود إسرائيل لصوص.. قوات الاحتلال تسرق 90 مليون شيكل من أموال أهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عشرات الإفادات التي أدلى بها الأهالي في قطاع غزة حول قيام جيش وجنود الاحتلال "الإسرائيلي" بسرقة أموالاً وذهباً ومصاغات من قطاع غزة قُدّرت بقيمة 90 مليون شيكل خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على شعبنا الفلسطيني منذ (92 يوماً).

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان اليوم السبت، إن عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، الأولى: كانت على الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب سرقوا حقائبهم التي تحتوي ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصاغات، والثانية: كانت بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها وعندما خرج أصحابها، دخلوها وسرقوها، وأخذوا لهذه الجريمة صوراً تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بيت لاهيا.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أشارت إلى هذه الجريمة ووصفتها بالسرقة الممنهجة لأموال الغزيين منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي استولى على 5 ملايين شيكل خلال هذه الحرب، تم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع. بحسب الصحيفة.

فيما أشار المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أن صحيفة واينت العبرية أيضاً أكدت أن جيش وجنود الاحتلال استولوا على 5 مليون دولار من قطاع غزة وأوضحت أن "وحدة الغنائم" في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات بالجيش صادرت الأموال التي تم ضبطها، وتعيد هذه الجرائم إلى الأذهان ما كشفته صحيفة "معاريف" قبل سنوات، في تحقيق صحفي نشرته حول قيام جنود الجيش الإسرائيلي بسرقة أموال من المواطنين الفلسطينيين أثناء عمليات عسكرية سابقة للواء غولاني شرق خان يونس.