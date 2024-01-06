شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير محيط المشروعات القومية الجديدة بالجيزة لتحسين الصورة البصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد محيط المشروعات القومية الكبرى المنفذة والجاري تنفيذها في محافظة الجيزة أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية والحضارية بمحيط تلك المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برصف عدد من الشوارع الجانبية بمحيط محطة قطارات الصعيد في بشتيل، موجهًا باستكمال أعمال طلاء العقارات والمنشآت الخدمية الواقعة بمحيط المحطة لمواكبة النقلة الحضارية التى تشهدها المنطقة بالكامل مع مراعاة جودة الدهانات والالتزام بالمعايير الفنية فى ذلك الشأن.

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمحيط محور 26 يوليو نطاق شارع أحمد عرابي بحى العجوزة، وتنفيذها بالمواصفات المحددة لتحقيق الشكل الحضاري اللائق، حيث تشمل أعمال التطوير، رفع كفاءة الأرصفة وشبكة الإنارة ودعم جانبي الطريق والجزر الوسطى بالمسطحات الخضراء.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة والرصف الجارية بشارع ترعة السواحل بحي إمبابة لعدم إعاقة حركة السير بالشارع، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المحاور المرورية والشوارع الحيوية.

ووجه محافظ الجيزة برصف مدخل شارع المطار بحى المنيرة الغربية فى أسرع وقت، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ميدان أحمد سلام امتداد شارع المطار.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفارة ورصف شارع الملك فيصل بدءًا من منطقة المريوطية وحتى التقاءه مع طريق المنصورية بطول 1.5 كم وعرض 30م، وذلك ضمن خطة المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المتحف المصرى الكبير.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ناقش مؤخرًا مقترحًا لإعداد سجل إلكترونى بشوارع المحافظة الرئيسية ومتفرعاتها، وذلك فى إطار حرص المحافظة على مواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمى ولتسهيل مهام مختلف الأجهزة للتعرف على احتياجات كافة شوارع المحافظة من أعمال التطوير والتحسين والمرافق وتنسيق الجهود وتنفيذ خطط التطوير بالشكل الصحيح.