شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة: الانتهاء من دخول القافلة الرابعة لحملة «أغيثوا غزة» لتوزيعها بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن الانتهاء من توزيع القافلة الإغاثية الرابعة على النازحين في وسط قطاع غزة وجنوبه، وهذه القافلة مكونة من 50 شاحنة عملاقة تحمل على متنها ما يقرب من 1000 طن من المواد الغذائية والمياه النقيَّة والبطاطين والمراتب والملابس الشتوية والمستلزمات المعيشية إلى أهلنا في غزة.

أوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» ، أن القافلة التي دخلت الثلاثاء الماضي من ميناء رفح البري شارك في تجهيزها وفود شعبية من 70 دولة حول العالم؛ تلبية لنداء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ للمشاركة في حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين» لإنقاذ الآلاف من أهلنا في قطاع غزة، الذين يعانون من نقص حاد في الدواء والغذاء وكافة مقومات الحياة.