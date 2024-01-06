شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر العدد الثالث عشر من مجلتها الشهرية «MALR» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثالث عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يناير 2024، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار: "كلمة من قلب الديوان"، حيث يعد هذا العدد، عددا تذكاريا بمناسبة عيدها الأول، ومرور عام على إصدارها لأول مرة في يناير 2024.

وتوجه فريق عمل المجلة في صدارة هذا العدد بالشكر إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعمه المستمر والمتواصل للمجلة وإصدارها.

كما يرصد هذا العدد شهادات هامة لقيادات القطاع الزراعي حول التجربة الإعلامية، وما حققتها خلال عام كامل، كما يحكي عبر صفحاتها فريق العمل عنها.

ورصدت المجلة أيضا من خلال هذا العدد أبرز الملفات والتحقيقات والحوارات الهامة التي أجراها وأعدها فريق العام طوال عام كامل هو عمر التجربة، كما تم أيضا القاء الضوء على ابرز 11 شائعة واجهت القطاع الزراعي خلال عام 2023 وتوضيح الحقائق بشأنها.

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:

https://drive.google.com/file/d/1C62MEQER1Dhr_jNDyBvpagoo0OrqTtDU/view?usp=sharing