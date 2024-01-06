ضبط 98 متهمًا في محيط الجامعات ومراكز الشباب بحوزتهم 125 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، عدة حملات أمنية مُكبرة؛ استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمقاهي والأكشاك على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 5 أيام عن ضبط 84 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 98 متهمًا، يضُبط بحوزتهم 125 كمية من المواد المخدرة.

كما ضُبط بحوزة المتهمين (2 فرد خرطوش – طلقات نارية - سيارتين – 5 دراجات نارية – 26 قطعة سلاح أبيض – 7 ميزان).

لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجاري استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.