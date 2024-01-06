شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يهنئ الأنبا باخوميوس مطران البحيرة بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته لمحافظة البحيرة، اليوم السبت، علي القيام بزيارة نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وتوابعها والخمس مدن الغربية، وذلك في مقر مطرانية البحيرة بمدينة دمنهور وتهنئته بعيد الميلاد المجيد، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأعرب المصيلحي عن تمنياته بأن يُعيد المولي عز وجل هذه المناسبة الغالية على جميع المواطنين الأقباط شركاء الوطن بالصحة والعافية والتوفيق، وأن يديم على مصرنا الحبيبة والشعب المصري العظيم الأمن والسلام والاستقرار ودوام المحبة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن، داعيًا الله أن يحفظ مصر شعبًا وأرضًا وقيادة تحت راية السلام والأمان والاستقرار، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه، توجّه الأنبا باخوميوس بالشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته لكل العاملين بالوزارة والمحافظات بالتوفيق والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، كما أعرب مطران البحيرة عن تمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وكذا تمنياته أن يظل الوطن رمزاً لمعاني وقيم المحبة والسلام.