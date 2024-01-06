وزير التعليم العالى يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

القاهرة - سامية سيد -

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة والجامعات والمعاهد والهيئات والمراكز البحثية وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنين دوام الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء وطننا الحبيب، وراجين من الله أن يحفظ مصر وشعبها وينعم عليها بالازدهار والرخاء.

فيما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير، فيما يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد مساء يوم 6 يناير، ومن المقرر أن تفتح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة أبوابها مساء السبت فى الخامسة مساء ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، على أن يبدأ القداس فى السابعة مساء.

وأوضحت الكنيسة أن القداس سيبدأ السابعة مساء وبالتالي من الضرورى عدم التأخر في الوصول للكاتدرائية بعد الساعة 6 مساء وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكل شخص مع ضرورة التأكد من أن الدعوة مختومة.

وذكر المركز الإعلامى للكنيسة أنه سوف يعلن عن أرقام بوابات الدخول ومسارات الوصول إلى الأماكن المخصصة داخل الكاتدرائية، موضحا أن الذهاب لكاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو الأتوبيسات التي ستوفرها الكنيسة التابعة لكل شخص مع توفير أماكن للسيارات خارج الكاتدرائية.

وناشدت الكنيسة عدم حضور أى شخص يعانى من الأعراض المرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.