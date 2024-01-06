شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح للرئيس السيسى: "نشكر حضرتك على الدعم وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد صلاح قائد المنتخب المصري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده تدريب المنتخب بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلا: "بنشكر سيادتكم على الدعم، حضرتك بتدعمنا، والدكتور أشرف صبحي يبلغنا دائما بهذا الدعم.. وبصراحة في تحسن كبير في المنظومة كلها.. ودائما بيساعدونا على كل حاجة.. وخلال البطولة هنبذل كل المجهود.. البطولة الماضية ما كناش محظوظين.. عملنا كل اللى علينا".

وأضاف محمد صلاح: "أنا مبسوط من أداء البطولة الماضية وإن شاء نعمل حاجة في البطولة دي.. وبنشكر حضرتك على الدعم والمنظومة قبل المشاركة.. وإن شاء الله نقدر نعمل حاجة كويسة".

ورد عليه الرئيس السيسي قائلا: "إن شاء الله ترجعوا منصورين وموفقين وعاوز أقول لكم على حاجة.. إنتوا ليكم تأثير كبير جدا وده موضوع تاني بغض النظر عن المكسب والخسارة.. بقول لكم جميعا.. حجم التزامنا وسلوكنا الطيب يكون له تأثير على كل اللي بيتفرج علينا جوه وبره مصر.. إنتوا بتصدروا صورة جميلة لكل اللى بيتفرج عليها وحافظوا على النقطة دي.. الصورة جميلة وراقية وتعكس صورة مصر وحضارة مصر وده كله في رقبتنا".



