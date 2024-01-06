شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزويك تضع المتحف الكبير ضمن 7 مقاصد سياحية لا يمكن تفويتها فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية العام الجديد، يستعد السائحون حول العالم لوضع قائمة بمقاصد الأحلام التي يرغبون فى زيارتها طوال العام. وتحت عنوان " 7 تجارب لا يمكن تفويتها فى 2024"، خصصت مجلة "نيوزويك" الأمريكية قائمة بأبرز مقاصد حول العالم ينبغي زيارتها والاستمتاع بها خلال العام وكان من بينها المتحف المصرى الكبير فى مصر.

وقالت المجلة إنه من المتوقع أن يصل السفر إلى "مستويات قياسية" هذا العام، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق السياحي العالمي إلى 2 تريليون دولار مدعومًا بالطلب الترفيهي، وفقًا لمسح أجرته شركة يورومونيتور إنترناشيونال لأبحاث السوق في ديسمبر 2023. وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة استقصائية عالمية أجريت على أكثر من 10 آلاف مسافر عبر تسع دول ، أن المستهلكين سيخفضون مجالات أخرى من الإنفاق الشخصي لإعطاء الأولوية للسفر.

وقالت إنه بعد مرور أكثر من 20 عامًا على الإعلان عن افتتاحه لأول مرة، من المتوقع أن يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه أخيرًا في عام 2024 وسيقدم للزوار بعض المعالم المذهلة.

ويقع هذا المجمع في الجيزة، ثالث أكبر مدينة في مصر، وتبلغ تكلفته مليار دولار تقريبًا، وسيعرض أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك مجموعة كنوز الملك توت عنخ آمون بالكامل، أحد أهم الفراعنة في التاريخ المصري القديم. ويقال إن المتحف سيعرض حوالي 5000 قطعة من مقبرة توت عنخ آمون، من ملابسه ومجوهراته إلى عرباته.

وقال متحدث باسم المتحف لمجلة نيوزويك إن الموعد الدقيق للافتتاح الكبير للمكان لعام 2024 لم يتم تحديده بعد. وقال إن المتحف حاليا في مرحلة تجريبية، مع افتتاح مناطق معينة، مثل القاعة الكبرى والحدائق الخارجية، لكن جميع صالات العرض مغلقة حاليا.

وسيؤدي افتتاحه إلى أن يصبح واحدًا من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، وأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.