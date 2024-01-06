القاهرة - سامية سيد - نعى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الصحفيين الشهداء الذين ارتقوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الذي دخل شهره الرابع، متهما جيش الاحتلال بتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يغتال عين الحقيقة.. ارتفاع عدد شهداء غزة من الصحفيين لـ107..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع