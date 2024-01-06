ضبط أسلحة بيضاء ومخدرات ومناظير طبية مع 6 ركاب بمطار القاهرة -تفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، من إحباط 6 محاولات تهريب لأسلحة بيضاء ومخدرات مختلفة ومناظير طبية مع ركاب قادمين من الكويت وفرنسا وإسبانيا ورومانيا والسعودية، أثناء إنهاء إجراءات وصولهم بمبني الركاب رقم 2 بالمطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم .

وقال بيان الجمارك، اليوم السبت، إنه تم ضبط راكب مصري قادم من الكويت بحوزته أسلحة بيضاء عبارة عن ٩ خناجر، و٨ مطاوٍ بأحجام متنوعة، ومنظار يركب على سلاح ناري، بواسطة كل من أحمد عبد السلام ومحمد جمال مأمورَي الجمرك، ومن إدارة الفحص بالأشعة أحمد شعبان، وسامح سيد مدير الإدارة، تحت إشراف خالد شعبان، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢.

وضبطت الجمارك راكبًا مصريًّا قادمًا من باريس بحوزته ٣٠٨ كبسولات لعقار بريجابالين، المدرج بجداول المخدرات، بواسطة كل من محمد جمال مأمور اللجنة الجمركية، وعمرو سليمان مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد زغلول ومحمود سعد الدين رئيس القسم، تحت إشراف خالد شعبان، مدير الحركة.

وتم ضبط راكب أجنبي قادم من برشلونة على الطائرة الإسبانية بحوزته 3 لفافات صغيرة؛ بها مخدر الكوكايين، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال فرج مأمور الجمرك، وخالد عبد الرحمن مأمور الجمرك على جهاز الفحص بالأشعة، تحت إشراف عمرو عبد العزيز العميري، مدير الحركة.

ونجحت الجمارك في ضبط راكب أجنبي فور وصوله من بوخارست على الطائرة الرومانية بحوزته 9 عبوات؛ بها مخدرات متنوعة عبارة عن 3 علب، بها كيك وحلوى مخلوطة بمخدر الماريجوانا بوزن ٦٠٠ جرام، وكيكة مخلوطة بنفس المخدر بوزن ١٠٠ جرام، وكرتونتين بهما أكياس تحتوى على نفس المخدر.

تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال مأمور اللجنة الجمركية، وهيثم الدمرداش ومنى رشدي في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد زغلول ومحمد عبد المنعم رئيس القسم، تحت إشراف أحمد فتحي عبد المجيد، مدير الحركة .

وتم ضبط راكب مصري قادم من المدينة المنورة على الطائرة السعودية؛ حاول تهريب ١٢٠ شريطًا لعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات، وضعها داخل علب أدوية بنادول. تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال وأحمد جمال رشدي وأحمد عاطف عبد الفتاح، مأموري الجمرك، ومن إدارة الفحص بالأشعة محمود رمضان مأمور الجمرك؛ تحت إشراف أحمد فتحي، مدير الحركة.

ونوهت الجمارك بأنه تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري قادم من باريس على الطائرة الفرنسية؛ حاول تهريب ١٣٩ منظاراً طبيًّا ومستلزماتها، بواسطة كل من أحمد صبري مأمور الجمرك وحاتم الضيف مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة البرعي مسلم وهاني مصطفى رئيس القسم، تحت إشراف أحمد سيد إبراهيم، مدير الحركة .

وأمر أسامة محمد دياب، مدير الإدارة، وأحمد عمر عبد القادر، نائب المدير، بتحرير محاضر رقم ١٥١ للأول، والمحضر رقم ١٥٢ للثاني، ورقم ١٥٣ لسنة للراكب الثالث، والمحضر رقم ١٥٤ للراكب الرابع، بينما أمر أحمد عبد الهادي مدير الإدارة، وأحمد حسن الحكش نائب المدير، بتحرير محضر رقم ١٥٠ ضد الراكب الخامس، ومحضر رقم 155 للراكب السادس، وذلك بعد العرض على أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب بمبنى رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .