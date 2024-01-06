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شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الكهربائى يتيح وظائف بمرتبات تبدأ من 4500 جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن "القطار الكهربائى الخفيف LRT" عن وظائف بمحطات القطار وهى: محطات "عدلي منصور العبور، المستقبل، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، الروبيكي"، براتب يبدأ من 4500 جنيه.
- مميزات الوظيفة:
- راتب صافي يبدأ من 4500 جنيه
- فرص للترقي بالعمل
- تأمينات صحية واجتماعية
- رصيد إجازات سنوي .
- زيادة سنوية في الراتب .
- إشتراك مجاني لجميع محطات القطار الكهربائي والخط الثالث للمترو.
- العمل أمن إدارى بالمحطات
- يونوفورم مجانا مع بداية العمل
- العمل على شيفتين
- - شروط العمل :
- طول مناسب مع جسم متناسق
- مؤهل دبلوم أو إعدادية
- إجادة القراءة والكتابة
- - أوراق التقديم:
• فيش جنائى سارى
• شهادة الميلاد
• شهادة المؤهل
• موقف التجنيد
• صورة شخصية
وظائف القطار الكهربائى الخفيف
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