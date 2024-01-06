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القطار الكهربائى يتيح وظائف بمرتبات تبدأ من 4500 جنيه.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن "القطار الكهربائى الخفيف LRT" عن وظائف بمحطات القطار وهى: محطات "عدلي منصور العبور، المستقبل، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، الروبيكي"، براتب يبدأ من 4500 جنيه.
  •  مميزات الوظيفة:

- راتب صافي يبدأ من 4500 جنيه

- فرص للترقي بالعمل

- تأمينات صحية واجتماعية

- رصيد إجازات سنوي .

- زيادة سنوية في الراتب .

- إشتراك مجاني لجميع محطات القطار الكهربائي والخط الثالث للمترو.

- العمل أمن إدارى بالمحطات

- يونوفورم مجانا مع بداية العمل

- العمل على شيفتين 

 

  • - شروط العمل :

- طول مناسب مع جسم متناسق

- مؤهل دبلوم أو إعدادية

- إجادة القراءة والكتابة

 

 

  • - أوراق التقديم:

 

• فيش جنائى سارى 

• شهادة الميلاد 

• شهادة المؤهل 

• موقف التجنيد 

• صورة شخصية 

 


وظائف القطار الكهربائى الخفيف

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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