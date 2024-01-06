شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الكهربائى يتيح وظائف بمرتبات تبدأ من 4500 جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن "القطار الكهربائى الخفيف LRT" عن وظائف بمحطات القطار وهى: محطات "عدلي منصور العبور، المستقبل، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، الروبيكي"، براتب يبدأ من 4500 جنيه. مميزات الوظيفة: - راتب صافي يبدأ من 4500 جنيه - فرص للترقي بالعمل - تأمينات صحية واجتماعية - رصيد إجازات سنوي . - زيادة سنوية في الراتب . - إشتراك مجاني لجميع محطات القطار الكهربائي والخط الثالث للمترو. - العمل أمن إدارى بالمحطات - يونوفورم مجانا مع بداية العمل - العمل على شيفتين - شروط العمل : - طول مناسب مع جسم متناسق - مؤهل دبلوم أو إعدادية - إجادة القراءة والكتابة - أوراق التقديم: • فيش جنائى سارى • شهادة الميلاد • شهادة المؤهل • موقف التجنيد • صورة شخصية

وظائف القطار الكهربائى الخفيف

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