شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مفزعة ..92 يوما من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، السبت، عن احصائيات ترصد حجم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في القطاع.

وجاء الاحصائيات التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم كآلاتي:

1903 مجـازر

29 ألفا و722

الشهداء والمفقودين

22722

الشهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات

10 آلاف طفل شهيد

7 آلاف شهيدة من النساء

326 شهيدا من الطواقم الطبية

45 شهيدا من الدفاع المدنى

107 شهداء من الصحفيين

7000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء

58166 مصابا

6,000إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم

650 جريحاً فقط من سافروا للعلاج

10000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت

99 من الكوادر الصحية تم اعتقالهم

10 معتقلين من الصحفيين

2 مليون نازح فى قطاع غزة

400,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح

134 مقرا حكوميا تم تدميرها

94 مدرسة وجامعة تم دميرها

240 مسجدا تم تدميرها

3 كنائس تم تدميرها

69,000 وحدة سكنية تم تدميرها

(65,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال

(30) مستشفى خرجت عن الخدمة

(53) مركزاً صحياً خرجت عن الخدمة

(121) سيارة إسعاف تم تدميرها

(200) موقع أثرى وتراثى تم تدميرها



آثار العدوان الإسرائيلى على غزة