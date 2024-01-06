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شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مفزعة ..92 يوما من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، السبت، عن احصائيات ترصد حجم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في القطاع.
وجاء الاحصائيات التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم كآلاتي:
1903 مجـازر
29 ألفا و722
الشهداء والمفقودين
22722
الشهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات
10 آلاف طفل شهيد
7 آلاف شهيدة من النساء
326 شهيدا من الطواقم الطبية
45 شهيدا من الدفاع المدنى
107 شهداء من الصحفيين
7000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء
58166 مصابا
6,000إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم
650 جريحاً فقط من سافروا للعلاج
10000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت
99 من الكوادر الصحية تم اعتقالهم
10 معتقلين من الصحفيين
2 مليون نازح فى قطاع غزة
400,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح
134 مقرا حكوميا تم تدميرها
94 مدرسة وجامعة تم دميرها
240 مسجدا تم تدميرها
3 كنائس تم تدميرها
69,000 وحدة سكنية تم تدميرها
(65,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال
(30) مستشفى خرجت عن الخدمة
(53) مركزاً صحياً خرجت عن الخدمة
(121) سيارة إسعاف تم تدميرها
(200) موقع أثرى وتراثى تم تدميرها
آثار العدوان الإسرائيلى على غزة
آثار العدوان الإسرائيلى على غزة
آثار العدوان الإسرائيلى على غزة
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