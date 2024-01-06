وصول البابا تواضروس الثانى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لترأس قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشارك في الحضور عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

وفتحت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أبابها لاستقبال المدعوين لحضور قداس عيد الميلاد المجيد الخامسة مساء.

ودقت أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، السابعة مساء اليوم السبت، لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد، ويتقدم البابا تواضروس الثاني موكب الشمامسة، الذي يقوده الأرشيدياكون إبراهيم عياد، كبير شمامسة الكاتدرائية، على أنغام ألحان العيد.

وشهدت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمى بعيد الميلاد المجيد، أمس الجمعة الموافق 5 يناير 2023، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.