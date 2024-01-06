شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
ودخل موكب قداسة البابا تواضروس إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة محاطا بالأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وسط ترتيل الألحان الخاصة بعيد الميلاد.
وتنقل الصلوات عبر التلفزيون المصري والقنوات الفضائية والقنوات المسيحية وقناة coc، التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.
وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.
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