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حصاد الوزارات.. التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

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وزارة التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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