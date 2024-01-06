حصاد الوزارات.. التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

شبورة كثيفة غدا تصل للضباب وطقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

وزارة الأوقاف: رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن لـ20 ألف جنيه

مد مهلة تسجيل استمارة أولى وتانية ثانوى استعدادا لامتحانات الترم الأول 2024

الرئيس السيسى: تطوير 70 % من 4500 مركز شباب فى كل أنحاء البلاد

الرئيس السيسى من تدريب المنتخب المصرى: نفذنا بنية رياضية ضخمة من أجل شعبنا

التموين: إنهاء التراخيص وتذليل أى عقبات لتنفيذ المشروعات التجارية واللوجستية

غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد

التموين: المنطقة اللوجستية التجارية بالبحيرة توفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل

وزارة التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور

الزراعة: إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى المنوفية