شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تطوير الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد مسئولون بوزارة الصحة والسكان، مجمع السويس الطبي، أكبر صرح طبى تابع لهيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة.

ونيابة عن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، كان فى استقبال مسئولى وزارة الصحة الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، والذى رافقه خلال جولته اليوم بمجمع السويس الطبى.

وأوضح بيان الهيئة: تفقد المسئولون الأقسام المختلفة بالمجمع، واستطلع آراء المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمجمع، وأشادوا بمستوى الخدمة الطبية المتميزة المقدمة بمجمع السويس الطبى، مؤكدين أن المجمع سيحقق نقلة نوعية فى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ويوفر على المنتفعين الانتقال لمحافظة أخرى للحصول على الخدمة الطبية التى يحتاجونها.

جدير بالذكر أن مجمع السويس الطبى، يعد أكبر مجمع طبى يخدم قاطنى إقليم القناة والعاصمة الإدارية الجديدة، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاؤه وتجهيزه 3مليار جنيه، ويتوفر به جميع التخصصات الطبية، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمجمع السويس الطبى 427 سريرًا، تشمل 263 سريرًا للإقامة الداخلية، و109 سريرًا للرعايات المركزة، و70 سريرًا للغسيل الكُلوى، و28 سريرًا للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة للعمليات، منها 4 غرف للولادة القيصرية وللولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة "أمراض الكُلى والمسالك، طب وجراحة العيون، أمراض القلب والقسطرة، الحروق"، كما يتوفر به 64 عيادة خارجية.