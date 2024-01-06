شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمات الطبية بالفترة المسائية بمركز صحة الأسرة مدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى عدد من المسؤلين فى وزارة الصحة والسكان، زيارة غير مرتبة سلفا، لمركز صحة الأسرة بالحي الثالث التابع لمنطقة بدر الطبية بمدينة بدر، وذلك اليوم السبت، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية، للوقوف على توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الاطمئنان على توافر الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على المركز خلال الفترة المسائية للعمل، حيث تم تفقد عيادات (العلاج الطبيعي، الأسنان، التطعيمات، خدمات المبادرات الرئاسية).

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تمت متابعة انتظام العاملين بالإدارة الصحية من (أطباء بشري، أطباء أسنان، صيادلة، إداريين) على مدار الأسبوع الماضي.

وأكد «عبدالغفار» أنه تم الحرص على التحدث مع المرضى المتواجدين داخل المركز لتلقي الخدمات الطبية، للوقوف على الإجراءات التي اتخذت معهم منذ دخولهم للحصول على الخدمة الطبية، والوقت المستغرق في ذلك.

وقال «عبدالغفار» إنه تم التشديد على استمرار تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه خلال الفترة المسائية، أسوة بالفترة الصباحية، لضمان توافر الخدمات الطبية للمترددين على مدار اليوم.