شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط طائرة مصر للطيران بمطار أثينا لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركه مصر للطيران أن رحلتها رقم MS829 بطائرة من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار بنينا الدولي ببنى غازي بدولة ليبيا وعلى متنها 111 راكبا، قامت بتغيير مسارها وهبطت بمطار أثينا الدولي.

وقالت الشرك في بيان لها إن ذلك جاء نظراً لسوء الأحوال الجوية بمطار بنينا الدولى وانعدام مستوى الرؤية بسبب الأتربة وصعوبة الهبوط في المطار ولذا فقد تم تغيير مسار الرحلة إلي المطار البديل المخطط وهو مطار أثينا الدولي.