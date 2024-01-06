شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء المتاح لهن الاختبار الشفوى للحصول على كارنيه واعظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهن حق دخول الاختبار الشفوى من المتقدمات للحصول على كارنيه واعظة متميزة (2024م) وذلك يوم الأحد الموافق: 14 / 1 / 2024م بمسجد النور بالعباسية فى تمام العاشرة صباحًا، علمًا بأن لن يسمح بدخول الاختبار إلا بصورة بطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل، مع الاطلاع على الأصلين، وصورة شخصية حديثة، وهن :

الاسم / المديرية

1. أسماء محمد أبو المعاطى البنا الغربية

2. عواطف عبد الفتاح سيد محمد الجندى سوهاج

3. ناهد عفيفى قطب القاهرة

4. شيماء عبد الرحيم توفيق محمد القاهرة

5. علياء صلاح إبراهيم الشلقامى الغربية

6. سعدة إبراهيم مصطفى على الشرقية

7. أمانى رفعت محمد الحسينى الدقهلية

8. حنان سعد محمد سعد البحيرة

9. هبة محمد محمد إبراهيم النبراوى الدقهلية

10. سحر محمد يونس البحيرى المنوفية

11. ناهد إبراهيم محمد عقل سوهاج

12. ندى حمدى حسن مصطفى القاهرة

13. رانيا إبراهيم محمد مهنى المنيا

14. نعمات محمد محمود العطار الغربية

15. إيمان عبدالمجيد محمد منيسى البحية

16. سارة جلال موسى خميس القاهرة

17. رجاء كمال الدين على محمد المنيا

18. فوزية عبد العليم أحمد الشيخ الدقهلية

19. أسماء شحاتة حسن عدالعزيز المنيا

20. سهام يونس أحمد أحمد الإسكندرية

21. ناهد محمد محمد مرسى القاهرة

22. نهى راتب فتحى خميس القاهرة