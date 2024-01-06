شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تكشف خطة تطوير ترعة المريوطية بمنطقة كوبرى الصحابة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت المحافظة إلى أن منطقة كوبري الصحابة تعد آخر قطاعات العمل بمشروع تغطية ورفع كفاءة وتطوير ترعة المريوطية، والتي سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري.
ولفتت محافظة الجيزة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تغطية الترعة في ذلك القطاع بالكامل بنظام الباكيات الخرسانية، وهو نظام حديث تم اعتماده في أعمال مشروع تغطية ترعة المريوطية.
وأكدت المحافظة بدء تنفيذ أعمال تطوير المسار بالكامل وإنشاء ممشى سياحي وموقف سرفيس حضاري ونقاط خدمية "بارتشينات" عبارة عن مطاعم ومحال تجارية، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية خلال المراحل الأولى من مشروع تطوير الترعة.
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الأخيرة تشمل رفع كفاءة وتوسعة ورصف طريق الخدمة بالمنطقة، مؤكدة الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل خلال 6 أشهر، وذلك بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.
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