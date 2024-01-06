شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل كاتدرائية العاصمة الإدارية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وبدأ قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح قداسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي، وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.

ودخل موكب قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكاتدرائية وسط الألحان الكنسية والطقسية الخاصة بالميلاد، ومعه الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وسط فرحة كبرى من أبناء الكنيسة المشاركين في الصلوات.

يحضر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء والدبلوماسيون والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وفتحت الكاتدرائية أبوابها في الساعة الخامسة مساء، لدخول المصلين، فيما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترتيبات التهنئة التي سوف يستقبلها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي يوم عيد الميلاد المجيد.

تنقل الصلوات عبر التلفزيون المصري والقنوات الفضائية والقنوات المسيحية وقناة coc، التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.